Opitz Barbi lehet a magyar Britney Spears?

Opitz Barbi nemrég egy videót osztott meg Britney Spears-ről az Instagram történetében, ami első pillantásra talán átlagos lehet, de a rajongók szerint több megtekintés után kísérteties hasonlóságot lehet felfedezni a két énekesnő között. Nemcsak az öltözködésükben, de a magánéletüket beárnyékoló botrányokban is van egyezés.

Opitz Barbi és Britney Spears élettörténete kísértetiesen hasonlít - Fotó: Nagy Zoltán

A hasonlóságok

Britney 13 éven át élt apja gyámsága alatt, ezután 2007-ben idegösszeomlást kapott. Hat évvel később, 2021-ben sok küzdelem árán, de sikerült Jamie Spears-től megszabadulnia. Az erős karakterű szülő kontroll alatt tartotta a művésznő pénzügyeit és a magánéletét is. Opitz Barbi kapcsolata is hasonlóan alakult az édesapjával. Tavaly karácsonykor a rendőrséget kellett értesíteni az énekesnő feltételezett eltűnésével kapcsolatban. Családja úgy vélte, hogy lányukat elrabolta a párja, Albert. Hatalmas vita és botrány alakult ki a két fél között, ami elmérgesedett. Most az apa azt a döntést hozta, hogy az Egyesült Államokba költözik. Állítása szerint csak boldogságot kíván a lányának és leveszi róla a kezét.

Opitz Barbi és botrányos viselkedésű párja, Albert. Fotó: Nagy Zoltán

Lázadó hangulat

Opitz Barbi képein és korábbi zenéjén is egyfajta lázadó hangulat érzékelhető, ami szinkronban van azzal a lelkiállapottal, amivel az elmúlt években Britney Spears-et jellemezhetnénk. Elkerülte őket a szerencse sokáig a szerelemben is, úgy tűnik egy hajóban eveznek. A popcsillagok, egyfajta Rómeó és Júlia-típusú kapcsolatban érzik jól maguklat, amiben sok a dráma és a könny. A rajongók csak remélik, hogy Opitz Barbi nem fog olyan helyzetbe kerülni, mint Britney és jobban vigyáz a mentális egészségére.