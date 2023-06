Nem minden a külső: Megvédte az újdonsült szépségkirálynőt Kulcsár Edina

2014-ben Kulcsár Edina már megtapasztalta azt, amit most az újdonsült szépségkirálynőnek, Hacsi Boglárkának kell. A háromgyermekes édesanyának ugyanis feltűnt, hogy több, rosszindulatú komment érkezett a szőke szépség győzelme kapcsán, pont úgy, mint neki 9 éve. Éppen ezért úgy érezte, ki kell állnia a fiatal lányért, hiszen a Miss World versenye nem csak a külsőségekről szól.

Kulcsár Edina szerint Hacsi Boglárka megérdemelte a koronát (Fotó: Knap Zoltán)

Megvédte az újdonsült szépségkirálynőt

Kulcsár Edina szerint a szépségkirálynő választás nemcsak a külsőségekről szól, sokkal inkább a belső értékeket veszi figyelembe a szakmai zsűri, ahogy ez az ő esetében is történt 2014-ben. Mint írta, kapott hideget-meleget amiért ő nyerte el a Miss World Hungary címet, ám a világversenyen rácáfolt a rosszakaróira, hiszen második helyezett lett. Szerinte Bogi esetében is hasonló a helyzet, ám az vitathatatlan, hogy megérdemli a koronát!

– Számomra már az első alversenyen feltűnt Bogi. Nagyon jó a kisugárzása, kedves a mosolya és kecses a mozgása, a táborban pedig megmutatkozott az is, hogy mentálisan is fel van készülve arra, hogy ő képviselje hazánkat majd a világ legrangosabb szépségversenyén, a Miss World-ön! Emlékszem, hogy 2014-ben amikor az én fejemre került a korona, akkor is voltak elégedetlenek és támogatás helyett próbáltak lehúzni, mert szerintük nem voltam szép. És lehet, hogy nekik valóban nem tetszettem, viszont akkor legyen ez az ékes bizonyítéka annak, hogy nem a külső szépség az, amit a leginkább figyelembe vesznek a Miss World-ön, hiszen valahogy én is a 2. lettem, amire korábban még nem volt példa. Hozzáteszem én is meglepődtem akkor az eredményen, de ez a személyiségem miatt történhetett! – fakadt ki az Instagram-oldalán Edina, aki arra kér mindenkit, hogy ne húzzák le Bogi lelkesedését a kommentek között.

Ez a verseny nem mindig csak az aktuális szépségkirálynő versenye, hanem valahol mindenkié, hiszen minket képvisel majd, Magyarországot! Így arra kérnék mindenkit, hogy ha kedves pozitív támogató szavakkal nem tudjuk őt illetni, akkor csak szimplán ne írjunk semmit. Hadd végezze a dolgát úgy, hogy nem találkozik ezzel a rosszindulattal már így az elején! Stílusos befejezésként pedig csak annyit írnék, hogy világbéke!

- tette hozzá a háromgyermekes édesanya, aki egy fotót is mellékelt az aktuális szépségkirálynővel.