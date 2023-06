Marics Peti felvállalta a barátnőjét, a Bódi családtól százezreket követelnek

Az elmúlt héten sem maradtak izgalmak nélkül az olvasóink, hazánk hírességei ugyanis gondoskodtak arról, hogy legyen miről beszélni... Na, de nézzük, mik voltak azok a témák, amelyek leginkább felkeltették az emberek figyelmét!

Fotó: Bors/Instagram

Marics Peti és Kovács Gyopár kapcsolata szintet léphetett

Marics Peti felvállalta a szerelmét

Mint ahogy arról beszámoltunk, szintet léphetett Marics Peti és Kovács Gyopár kapcsolata. A múltban többször volt rá példa, hogy a ValMar duó tagjai az aktuális barátnőjükkel érkeztek egy-egy fellépésre, ám miután Andi és Peti szakítottak, csak Petra maradt a közönség soraiban. Legalábbis eddig... Egy szemtanú ugyanis látni vélte Kovács Gyopárt is a múlt vasárnapi tatabányai koncerten. Az pedig már egy másik téma, hogy a fiatal színésznő pont lemaradt kedvese lábtöréséről, hiszen míg Marics a fájdalommal küzdött, addig Gyopár Horvátországban lazított.

Nádai Anikó szexi fotója kiverte a biztosítékot

A műsorvezető olyan fotót osztott meg magáról, hogy még gyermeke édesapja, Hajmásy Péter sem hagyta szó nélkül. Anikó egy piros színű, fehér pöttyös nyári ruhában pózolt a napsütésben, ráadásul a szoknyája sejtelmesen felcsúszott a lábán, ami beindította a rajongók fantáziáját...

Na na na na… Szexikém, mondtam már, hogy nélkülem garbó, sapka és kezeslábas… nem???!! Na érjél csak haza…

- üzente Anikónak Péter. A fotót pedig a korábbi cikkünkben tekintheted meg!

Büszke lehet a házaspár a gyerekeikre Fotó: Czerkl Gábor

Igazi hercegnő Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislánya

Bár a szülők elváltak, továbbra is békében és szeretetben nevelik a gyermekeiket. Eddig azonban nem igazán láthattunk fotót róluk, de a büszke anyuka kivételt tett, s megmutatta legkisebb kislányát, Bellát.

Nyilván a kapcsolatunk a gyerekek miatt mindig megmarad, megbeszéltük, hogy muszáj, hogy normális kapcsolat legyen, hogy a gyerekeknek példát mutassunk, ha már a házasság nem sikerült… Igyekszünk közös nevezővel nevelni a gyerekeket és ez eddig tök jól működik

– mondta el a válás után pár hónappal Kucsi.

Százezreket követelnek a Bódi családtól

Egyre többször kerül kellemetlen helyzetbe a Bódi család. Számos alkalommal éltek vissza a nevükkel, legutóbb pedig odáig fajult a dolog, hogy már telefonon is zaklatták őket a károsultak.

– Annyit sikerült kiderítenünk, hogy az oldalt ezúttal Indiában hozták létre, de biztos van magyar kötődése is, hiszen próbálnak olyan sztárokat kiválasztani, akik óriási követőtáborral rendelkeznek, ezzel nagyobb esélyük van arra is, hogy többen dőlnek be a csalásnak. Tudunk olyan esetről, akinek több száz ezer, de van, akinek milliós nagyságrendű pénzt emeltek le a számlájáról. A baj az, hogy sajnos főleg azok az emberek buknak el pénzt, akik nincsenek jó anyagi helyzetben, és ezáltal remélnek némi pénzt szerezni a jobb megélhetéshez. Ez minket mélységesen felháborít – mondta el Bódi Csabi.

Boldogságban úszik a házaspár. Fotó: Saját

Íme, az első fotó Békefi Viki és Feng Ya Ou babájáról

Tündéri képpel és szívhez szóló sorokkal mutatta be a nagyvilágnak a kisbabáját Békefi Viki és Feng Ya Ou. A friss szülők egyelőre rózsaszín ködben úsznak kislányukkal, ami teljesen érthető, ráadásul a kommentelők szíve is ellágyult a fotó látván, melyen a csöppség megszorítja édesanyja ujját.

Mindannyian jól vagyunk, köszönjük a sok üzenetet, érdeklődést! Nagyon élvezünk minden együtt töltött percet Mei Lizával! Tüneményes, boldog kisbaba! Az éjszakáink is jók, bár sokan mondják, hogy ez még csak a beetetős időszak. De sebaj! Várjuk a további izgalmakat! Nem is tudom, hogy eddig hogyan tudtunk nélküle élni!

- fogalmazott a házaspár, a fotót pedig itt láthatod.