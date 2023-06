Magyar nagyszülei nyomában jár a Breaking Bad sztárja Budapesten

Nem túlzás azt állítnai, hogy Hollywood a magyaroknak kösznheti azt, hogy a filmesek fellegvára lett, hiszen a filmgyár aranykorában bizony kivándorolt honfitársaink tették le az alapokat. Éppen ezért nem túl meglepő az sem, hogy sok világsztár rendelkezik magyar felmenőkkel, hogy csak a leghíresebbeket említjük, például Tony Curtis és szintén színész lánya, Jamie Lee Curtis, vagy Drew Barrymore.

Dean Norris Magyarországon kutat az ősei után / Fotó: YouTube

Most pedig egy újabb hollywoodi hírességről derült ki, hogy bizony Magyarországról származnak a felmenői, ugyanis a korábban hazánkban is óriási népszerűségnek örvendő Breaking Bad – Totál szívás című sorozat sztárjának, Dean Norrisnak magyarok voltak a nagyszülei.

Erről pedig a színész Instagram-oldaláról szereztünk tudomást: Norris már napok óta hazánkat járja ősei után kutatva. A 60 éves sztár fiai társaságában először a fővárost fedezte fel, ahonnan olyan helyekről jelentkezett be fotókkal, mint a Parlament vagy Budai Vár.

Magyarországon. A nagyszüleim földjén. #bevándorlók #magyarország

– írta Instagramján a színész.

Egy másik bejegyzésében pedig magyar felmenőjéről is mutatott egy képet, majd megkóstolták a hazai konyhát.

Dean Norris a pesti kalandok után vidék felé vette az irányt: úti célja pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadob volt, ahol sikerrel jártak, ugyanis is megtalálta néhai dédnagyapja sírját, amelyben Muzer József és felesége nyugszik. A színész és családja még egy olyan videót is megosztott, amelyben nagyközség lakói megvendégelték és magyar népzenét is játszottak nekik.