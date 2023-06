Gyászol a filmszakma, váratlanul elhunyt a Breaking Bad sztárja

Ötvenkét éves korában váratlanul meghalt a Breaking Bad színésze, Mike Batayeh. A színész június 1-én otthonában hunyt el szívrohamban Michiganben. Mike a sorozatban Gustavo karakterét alakította - írja a Mirror.

Sokakat arcára varázsolt mosolyt az elhunyt színész Fotó: Pixabay

A színész nővére a TMZ-nek azt mondta:

Nagyon fog hiányozni mindenkinek, akik szerették, valamint az is, ahogyan másokat képes volt megnevettetni.

Mike a sorozat negyedik és az ötödik évadjában szerepelt. Az IMDB-n fellelhető információk szerint részt vett a Marco Polo, az It's Always Sunny in Philadelphia és a CSI: Miami sorozatban is.

A Breaking Badben a színész egy chilei születésű üzletembert, Gustavót alakította, aki a Los Pollos Hermanos (Csirkés Fivérek) étteremlánc tulajdonosa volt. Vagyonos, pénzét sokszor jótékony célokra ajánlotta fel. Ez azonban csak a látszat volt, mivel a felszín alatt Gustavo valójában egy nagy hatalmú drogbáró, aki a Ciudad Juarez-i mexikói kartell-lel van üzleti kapcsolatban, s aki az étteremláncát használta fedőtevékenységnek a drog terítéséhez. Múltja rejtélyes, hogy ki és mi volt Chilében, azt nem fedik fel a sorozatban.