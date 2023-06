Legújabb fotója miatt estek durván Tóth Andinak

Tóth Andi „visszavonulása” óta a minap a JOY Social Media Award átadó nyilvános eseményén jelent meg először, ahol a legjobb hazai női előadónak járó díjat vehette át. Az énekesnő egyszerű, de merész ruhában, gyönyörűen kisminkelve jelent meg, melyről az Instagram-oldalán is megosztott néhány fotót, ám azt is megmutatta, milyen is ő valójában egy álmos reggelen.

A legjobb hazai női előadónak járó díjat vehette át a díjátadón (Fotó: Nagy Zoltán)

Háborog az internet új fotóján

Andi nem először mutatott magáról olyan fotót, ahol nincs agyoncicomázva, és teljes valójában vállalta fel önmagát. De miért is ne tenné, hiszen fiatal és a meggyötört évek sem mutatkoznak az arcán. A díjátadó másnapján egy olyan fotót posztolt magáról, ami az ébredése után készült: kócos, mint általában mindenki reggel, és néhány ősz hajszála is megvillan a fényben.

Természetesen ahogy az lenni szokott, a rosszindulatú, háborgó internet népének ez elég okot adott arra, hogy ismét „belerúgjanak”, mintha még nem kapott volna eleget.

- Gála utáni reggelek. Pattanás, karikák, kócos ŐSZ HAJSZÁLAAK

Köszönöm még egyszer a szavazatokat, love you all

- And remember: ur perfect – írja a fotó mellett az énekesnő, ami valóságos komment cunamit indított el, kihasználva, hogy ismét bele lehet kötni.



- Én meg téged, hogy alkoholos drogos vagy – reagált egy lány Andinak arra, hogy mindenkit szeret.

- Bedrogoztál te pszichopata? – írja valaki, ami már sokaknál kiverte a biztosítékot, és rengetegen keltek az énekesnő védelmére.

Sokan a védelmére keltek

Szívből gratulálok a díjhoz, és a természetes megjelenésedhez! Aki szép, az reggel is szép!

- Már a Celeb vagyok….című műsorban is megállapítottam annak idején, hogy Te smink nélkül vagy a legcsodálatosabb – írja egy rajongója, akihez más is csatlakozott.

Azóta szeretjük is őt, és minden elismerésem, hogy ilyen fiatalon ekkora tehetség mindenben, amit csinál. A negatív kommentek az irigységről szólnak.

- Andi legyél büszke magadra, fantasztikus lány vagy. Mondom ezt az után az interjú után, amit na megnéztem (ZSHOW). Én is sírtam... Sajnálom, hogy abbahagyod a zenélést, és remélem, lesz még nagy visszatérésed, mert a zenei világ szegényebb nélküled! Szeretünk téged – írja támogatólak egy másik követője.