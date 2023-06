Kulcsár Edina, így élte meg az első heteket a kislányával: „Kipihent vagyok”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, május 11-én megszületett Kulcsár Edina és G.w.M első közös gyermeke, Amara. Edina azóta már beszélt arról, hogy milyen az élet a kisbabával, emellett azt is elárulta, voltak-e félelmei.

Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Bánkúti Sándor

Immár négy hete, hogy világra hozta harmadik gyermekét és azóta boldogabb, mint valaha. Közösségi oldalán számolt be arról, hogy milyen volt számára megélni az elmúlt pár hetet, azóta, hogy legutóbb jelentkezett.

„Ma 4 hete, hogy megszületett a 3. csodám! Emlékszem, hogy az első és a második szülésem után arról tudtam csak beszámolni, hogy folyton éjszakázom, mennyire fáradt vagyok és azt fejtegettem, hogy vajon fogok-e még aludni. Most pedig csak azt tudom mondani, hogy kipihent vagyok és szinte semmilyen nehézséget nem tapasztaltam még amióta 3 gyermekes anyuka lettem, legalábbis eddig nem. (Remélem nem most szóltam el magam.) Nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a rengeteg kedves üzenetet amit az elmúlt időszakban kaptam. Most már aktívabb leszek mint eddig. Addig is ha van olyan tartalom, amit szívesen látnátok tőlem, akkor írjátok meg nekem üzenetben, vagy akár itt. Legyen szép napotok!” - írta teljes őszinteséggel bejegyzésében Edina, aki egyúttal fogadalmat is tett, hogy sűrűbben fog posztolni.

Edináról egyébként legújabb fotóján csak úgy sugárzik a boldogság. Hatalmas mosolya egyértelmű jele annak, hogy valóban kipihentnek és felhőtlenül boldognak érzi magát.