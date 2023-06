Kulcsár Edina nem kertelt: ilyen apának tartja valójában G.w.M-et

Hihetetlen, de Kulcsár Edina és G.w.M kislánya már hathetes! A kismama a TV2 Mokka című reggeli műsorában vendégeskedett, ahol az örömteli mindennapjaikról beszélt, és azt is elárulta, hogy a kis Amara is olyan habitusú-e, mint a két másik gyermeke, Medox és Nina voltak babaként.

Edina kisimult és boldog: hathetes kisbabája álomszerűen viselkedik Fotó: TV2

Békességben, boldogságban

Műsorvezetői kérdésre az egykori szépségkirálynő a hogylétéről elárulta:

– Köszönöm szépen jól, bár most pont sikerült megfáznom. Jól érezzük magunkat, otthon vagyunk, békességben, boldogságban!

Edina arról is beszélt, mennyiben más a kis Amara, mint Edina másik két gyermeke volt babaként.

Teljesen más! Tudok aludni, úgy kell néha felkelteni! Most is itt van egyébként a stúdióban, és a hangját nem halljátok!

Na ezt a másik két gyerekemről nem lehetett elmondani, leginkább Nináról nem. Úgyhogy teljesen más. Kiegyensúlyozott, egy hangja nincs, csak ha éhes. Sokszor nem is kell ezt megvárni, mert annyira egy hullámhosszon vagyunk már most, hogy tudom, hogy mikor milyen szükségletei vannak. Kiérdemeltem ezt, megszenvedtem az előzőkkel, folyamatosan keltem hozzájuk − fogalmazott nevetve az anyuka, aki férjéről is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni.

Amara kiköpött G.w.M

− Teljesen más érzés Márkot úgy apaszerepben látni, hogy a közös gyermekünkről gondoskodik és szeretgetni. Én tudtam nyilván korábban is, hogy ő egy fantasztikus édesapa, láttam, mennyi mindent tett meg a gyermekeiért, hogy ott legyenek néha velünk, mennyire szereti őket, és minden gondolatai a gyermekei és a családja körül forog − fogalmazott a TV2 és másik videójában Edina, utalva G.w.M előző kapcsolatából született két gyerkőcre. − De nyilván nagyon megható látni, hogy mennyire szereti a mi gyermekünket.

Ő úgy hívja a gyereket, hogy az ikre. A legtöbben, akik látják, azt mondják: úristen, ez tiszta apja! Úgyhogy nekem is nagyon érdekes, hogy lányban kaptam meg őt újra.

Nyilván sokat fog még változni, de nagyon érdekes, és nagyon pozitív érzelmekkel vagyok megöltve ezáltal − tette még hozzá boldogan.

Lepereg róla a sértés

A Mokkában szóba került a néhány napja nagy port kavaró rosszindulatú üzenet is: Edinát egy – állítólag magas beosztású pozícióban lévő – idegen egyszerűen tehénnek nevezte!

– Nagyon vicces kontextusban szerettem volna ezt megosztani. Hogy örülök, ha az ő felesége topmodell marad a harmadik gyermeke születése után is. De aztán meggondoltam magam. Végül egy poszt formájában reagáltam. Fontos, hogy pozitív testképet közvetítsünk mindenki számára, aki akár első, második, harmadik, és így tovább, gyermekének életet adott. Van akinek az első gyermeke után sem sikerült úgy visszafogynia – hívta fel rá a figyelmet a háromgyermekes anyuka, aki leszögezte, nem bántják meg az ilyen névtelen bántások, de elismerte:

Az egy dolog, hogy ha a tükörbe nézek, én sem vagyok magammal megelégedve. De szerintem ezzel mindannyian így vagyunk valamilyen tekintetben. Hozzáteszem, én még a szerencsésebbek közé tartozom.

Edina hozzátette, bár róla ez lepereg, szeretne azoknak segíteni, akit akár a munkahelyén, iskolájában bántanak.