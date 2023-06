Kitálalt a szakításról Tóth Andi: erős, amit Marics Petiről állít

Tóth Andi visszavonult az énekléstől, úgy döntött, nem ad többé koncerteket. Egy videóinterjúban most részletesen elmondta, mit élt át az évek során.

Fotó: Bors

– Én 40 fokos lázzal gyakoroltam a Tina Turner-koreográfiát éjjel egykor. Mindent beleadtam. A Tina Turnernél bíztam abban, hogy az énekről lesz majd szó, és nem az exemről, Ádámról... és akkor az első mondata Babettnek az volt, hogy mit veszített a Szabó Ádám! És ott kész... – emlékezett vissza az 1Kanapén című műsorban Andi, aki úgy érezte, bármit is tesz, sosem lesz elég, örökké csak a „celeb Andi”. Bevallotta, hogy a Sztárban Sztár után másfél éven át ivott.

Nagyon ittam, szerintem alkoholizmusnak is nevezhetjük. Nem akartam letenni, mert simulékonyabb volt az élet... Nem akartam a múltamra, a jelenemre, a jövőmre koncentrálni. Annyira szarul éltem meg az egész műsort akkor

– magyarázta Andi.

Nem bírtam kezelni, és megcsúsztam... Minden napot az utolsónak éltem meg. Bárki megkérdezte, milyen lesz a jövőm, nem láttam jövőt. Kib*szott ijesztő volt, de nem akartam már semmit ettől az országtól. Azt éreztem, mindenemet odaadtam nektek, de nem volt elég, mert azzal foglalkoztok, hogy ott ül az exem...

– sírta el magát. Könyörgött Istennek, adjon erőt neki, mert nem tud egyedül felállni ebből a szörnyű helyzetből. Úgy érzi, sokszor adott már le vészjeleket, az emberek közömbösek voltak.

Kávés tequilával indítottam a reggeleket, de akkor sem érdekelt senkit. számtalan segélykiáltásom volt, egyértelmű volt mindenkinek, hogy én ittam... de mindenki lecsukta a szemét. Minden sz*rnak, szennynek elmondtak

– mesélte. Állítása szerint a Dancing with the Stars előtt rakta le az alkoholt, Andrei Mangra is sokat segített neki. Azóta már legyőzte a démonjait.

Marics Petivel való szakításáról így nyilatkozott:

– Nem volt harmadik fél. Ebben az egyben, állíthatom, biztos vagyok. Egyszerűen csak nem az volt, akinek hittem. Velem kapcsolatban lenni a világ legkönnyebb és legnehezebb dolga. Én egy csupasz emberi lényre és annak az érzéseire vagyok kíváncsi. Viszont nekem nagyon fontos, hogy tisztában legyél a sz*roddal. Lásd, itt vagyok én, tudok a traumáimról, hogy mi és miért van. Ha nem vagy tisztában ezekkel, ártasz velük... Ő egy jó fej srác, viszont még nagyon fiatal, az érzelmi intelligenciája alacsony hozzám képest – magyarázta.