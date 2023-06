Íme a 16 szépség, akik harcba szállnak a Magyarország Szépe 2023 címért

Egy lány visszalépett a versenytől az induló tanulmányaira hivatkozva, hárman pedig kiestek a felkészítőtáborból, ezáltal kialakult a Magyarország Szépe 2023 végleges mezőnye. A 16 legszebb versenyző június 11-én mutatja meg magát az országnak a Duna élő gálaműsorában.

A felkészítőtáborba 19 lány költözött be, az alversenyek után három lány számára véget ért a megmérettetés

Fotó: Végh István

Az első szakaszban több alversenyen kellett teljesíteniük a lányoknak, melyek során három versenyzőnek távoznia kellett a táborból. Az alversenyeken a Miss Fashion címet Szabó Orsolya kapta, a Miss Sport Koncz Patrícia lett, a Miss Natural Beauty kategóriát döntetlenben Koncz Patrícia és Szabó Orsolya nyerte el, valamint a Miss Talentben Novák Zafír Bella bizonyult a legjobbnak.

A nagyszabású gálaműsor házigazdái a közmédia műsorvezetői, Somossy Barbara és Csitári Gergely lesznek

Fotó: Máte Krisztián

"A példaértékű személyiséget is keressük"

A verseny egyik zsűritagja, Borzi Vivien fotográfus elmondta, idén is kiemelt figyelmet fordítanak arra a szervezők, hogy a királynőjelölteket minél inkább megismerhesse a közönség.

– A Miss World magyar fordulójának válogatóin a szépség mellett az önazonosságot és a példaértékű személyiséget keressük. Fontosnak tartjuk, hogy a versenyzőnek legyen saját jótékonysági ügye, szerepvállalása is. A világverseny új szabályrendszerét követve, idén sportruházatban vonulnak majd fel a lányok a bikinis forduló helyett. Most először natúr fotózás alversenyt is tartottunk, ez még egy lépéssel közelebb visz a természetességhez – hangsúlyozta Borzi Vivien.

A zsűritagok mellett a versenyigazgatók, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. kreatív igazgatója szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyeri el egy évre a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy Magyarországot képviselje a nemzetközi döntőben.