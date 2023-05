Nemsokára kiderül, ki lesz idén Magyarország legszebbje

Visszatér a Duna képernyőjére a legrangosabb szépségverseny, a Magyarország Szépe – Miss World Hungary. A koronavírus okozta korlátozások feloldásával 4 év után újra televíziós showműsorban követhetik a nézők, hogy a szakmai zsűri kit választ az ország legszebbjének. A műsornak már hagyománya van a közmédiában, hiszen 2014 óta itt látható a Miss World Hungary döntője. Idén június 11-én 19:45-től élőben sugározzák majd a nemzeti finálét. A műsorvezetők a közmédia fiatal képernyősei, Somossy Barbara és Csitári Gergely lesznek, akik a sajtótájékoztatón ismertették a show újításait és bemutatták a húsz döntőst. A műsorban, ahogy azt már korábban bejelentették, idén már nem lesz bikini tour, ehelyett egy úgynevezett fitt tour-ban vonulnak végig a kifutón a versenyzők, sportruhában. Emellett a már jól ismert kreatív tour-ban magyar tervezők kreációit viselik majd a hölgyek, míg az estélyi és nemzeti öltözékeket idén is a zsűri egyik tagja, Merő Péter divattervező alkotja meg.

Húsz lány száll versenyben Magyarország szépe címért (Fotó: Máté Krisztián)

Új műsorelemként jelenik meg a királynő tour, ahol az elmúlt hét év döntősei térnek vissza, felidézve a korábbi évek versenyeit. Idén először két közösségi média arca is van a produkciónak, két korábbi királynő személyében. A 2017-es győztes, jelenleg joghallgató Koroknyai Virág, valamint a 2019-es Miss World Hungary győztese, Nagypál Krisztina. Ők rendszeresen bejelentkeznek a közösségi média felületeken és beszámolnak a felkészülésről, a kulisszák mögött történő eseményekről. A fináléban a zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző elnyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn. Emellett természetesen idén is lesz közönségszavazás, ahogy azt már megszokhatták nézők, alapdíjas telefonszámon tudnak voksolni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre. Egy számról maximum ötven szavazatot lehet küldeni és fontos, hogy határon túlról is lehet szavazni. A győztes, aki a legtöbb nézői szavazatot kapja, a Közönségdíjas címet nyeri el. A világverseny szlogenje „Beauty with purpose” – azaz a szépség, céllal. Éppen ezért a Magyarország Szépe - Miss World Hungary egyik legfontosabb missziója továbbra is az, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára: a leendő nyertesnek fel kell karolnia egy jótékony ügyet, amit itthon és a világversenyen egyaránt képvisel.

A versenyzők és a műsorvezetők (Fotó: Máté Krisztián)

Most először hivatalos alapítványi partnere is van a versenynek. A győztes a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat társadalmi nagykövete lesz egy éven keresztül, részt vesz a kommunikációban és szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalási aktivitásokban. A következő hetek kemény munkával telnek, a közös felkészülés már elkezdődött: a versenyzők részt vettek fotózásokon, kisfilm forgatáson és hamarosan két hétre a felkészítő táborba vonulnak, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek a versenyre. A táborba húszan költöznek, de csak tizenhatan állhatnak a kifutóra az élő adásban, négyen ugyanis kiesnek a tábori alversenyeken. A felkészülésükről egy háttérműsor is készül, amit a döntő előtti napon, azaz június 10-én 19:40-től láthatnak a Duna nézői A királynők útja címmel.

A szépségverseny főszervezői, Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata a műsorvezetőkkel (Fotó: Máté Krisztián)

A kiválasztott 20 versenyzőt a Miss World Hungary oldalon tekinthetik meg az érdeklődők.

Magyarország Szépe – Miss World Hungary – június 11-én este élőben a Duna műsorán.