Galambos Dorina őszinte vallomása: "végre megtaláltam a szerelmemet"

Galambos Dorina és Pély Barnabás a Megasztár álompárjának számított. Szerelmük mindenkit meglepett, de ők dacoltak a rossz nyelvekkel, és egymáshoz kötötték az életüket. Tizenöt év házasság után váltak el, az énekesnő pedig saját bevallása szerint több mint négy évig magányos volt.

"Azt gondoltam, hogy nagyon jól érzem magam, de most már rájöttem, hogy még jobban is lehet érezni magam, mert végre megtaláltam a szerelmemet" - vallotta be őszintén a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában.

Az énekesnő őszintén beszélt arról, hogy mindössze 19 éves volt, amikor a Megasztárban szerepelt.

"Mondhatni, gyerekkorom óta Barnával lógtam. Ez egy igazi család, még a válás sem változtatott azon, hogy jóban vagyunk a mai napig, és bármikor felhívhatjuk egymást, ha valakinek valami szakmai kérdése van. Ezért gyakran beszélünk is”.

Dorina arról is mesélt, hogy nemcsak a válása után ment ki Amerikába regenerálódni, hanem a közelmúltban is kilátogatott. Sajnos ezt az útját is megelőzte egy rossz élmény: kiderült, hogy endometriózisa van és meg kellett műteni.

"Kiderült, hogy endometriózisom van, és meg kellett operálni, februárban volt a műtét. Azt nem kívánom senkinek, de jó, hogy túléltem. Amikor letelt az egy hónap, hogy a combomba kellett szurkálnom vérhígítót, és már nagyon untam, hogy egy hónap rehab és semmi bulika. Ezért úgy döntöttünk az új párommal, hogy elmegyünk szépen Miamiba, hogy megbulizzuk és megnyaraljuk. És nagyon jó volt” – mondta az énekesnő.

A párját az A38 hajón ismerte meg egy véletlen folytán, de a férfi élt az alkalommal és randira hívta. Mint kiderült, már régóta tetszett neki Dorina, de addig nem talált megfelelő alkalmat, hogy közeledni tudjon hozzá.