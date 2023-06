"A város legrosszabb helye" - bezáratták a botrányhős sztárséf luxuséttermét

Az ismert török sztárséf, Salt Bae éppen azelőtt nyitotta meg hamburgerezőjét New Yorkban, hogy a koronavírus-járvány miatt a nyilvános helyeket bezáratták. Talán ezt az üzleti kiesést akarta kompenzálni, amikor az újranyitásnál úgy határozta meg árait, hogy egy hamburger és egy „arany” shake is közel 100 dollárba, vagyis átszámítva mintegy 34 ezer forintba került.

Fotó: Pixabay

Ehhez képest a szolgáltatással akadtak gondok. Az éttermi kritikusok nemcsak a túlárazott ételeken akadtak ki, hanem a hely hangulatát is egy repülőgéphangáréhoz hasonlították, és volt köztük, aki egyenesen a város legrosszabb éttermének nevezte. Emiatt most le is kellett húzniuk a rolót, bár a séf az itteni menüt átvitte egy másik érdekeltségébe - írta meg a Daily Mail.

Salt Bae, eredeti nevén Nusret Gökçe egyébként nem is annyira az ételeiről, mint inkább a botrányairól híresült el. Önmagáról elnevezett cége, a Nusr-Et ellen több pert is indítottak, egyebek között szexuális zaklatással is vádolták beosztottjai. A katari foci-vb döntőjén pedig azzal került be a hírekbe, hogy a 18 karátos és dollármilliókban kifejezve is ugyanennyit érő győzelmi serleget is sikerült eloroznia Lionel Messi ünneplő csapatától.