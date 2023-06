A családokat szólítja meg nyári programjaival a milliós látogatottságú Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házában bemutatták a nyári programokat, amellett, hogy a sajtó munkatársai azt is láthatták, hogy hogyan telt az elmúlt év: az intézmény vezetői felhívták a zenekedvelő családok figyelmét ara, hogy idén különösen oda fognak figyelni a családi programok sokszínűségére is.

Jókedvű latin zenével indult az esemény, a zenekar tagjai mind a Házban dolgoznak Fotó: Végh István

Színes programkínálat

A Magyar Zene Háza 2022 januárjában robbant be a hazai kulturális életbe. Hihetetlen érdeklődés övezte a megnyitást követő hónapokat, de az épület mellett az intézmény programstruktúrája is példásan vizsgázott.

Jó tapasztalat volt az elmúlt év, láthattuk, hogy hasznosak tudtunk lenni, és mindenképpen megyünk tovább az előttünk álló úton a zenepedagógiában. Mind az egészséges, úgy a sérült gyerekek is megtalálhatták, és ezen túl is megtalálhatják a színes kínálatunkban azt, amit szeretnének. Mondhatom bátran, a gyerekek imádják az épületet!

– mondta az intézmény zenepedagógiai szakembere, Severinhaus Artemisz.

– Az idei év nagy szenzációja minden bizonnyal az időszaki kiállítás megnyitása volt, hiszen ezzel vált teljessé az intézmény. Nagy boldogság látni, hogy a hosszú évek tervezése során elgondolt koncepció mennyi örömöt és élményt szerez a látogatóinknak, vendégeink visszajelzése igazolja szakmai elképzeléseinket – mondta Batta András, a Zene Háza ügyvezető igazgatója.

Batta András, ügyvezető igazgató, és Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója mutatták be a legfontosabb részleteteket Fotó: Végh István

Az intézmény vezetője hozzátette:

Kiemelt célunk, hogy a Házban egyszerre építsünk értő zenei közönséget és összetartó közösséget.

– folytatta. Nyáron a legtöbb program szabadtéren kerül megrendezésre, és nem csupán a családokat várják szeretettel, hanem a széles spektrumú zenekedvelőket is egyaránt. Az intézmény mentorprogramot is indít, négyféle, zenepedagógiai, ismeretterjesztő kategóriákban. A szervezők kisfilmeken keresztül bemutatták a legérdekesebb momentumokat tavalyról, és közölték, hogy sok ingyenes zenei program várható. A Hangfoglaló zenei előadói programot is az intézmény látja vendégül, lesznek bőven külföldi előadók a világ minden tájáról: Kubából, Latin-Amerikából.

Sőt, A hip-hop születése 50. évfordulója alkalmából fellép nálunk több kiemelkedő hazai rapper is!

– mondta Halmos András, a koncertekért felelős vezető. A sajtónyilvános eseményen megnyílt a KFT zenekar ikonikus fotókiállítása, ahol a színpadi fellépő ruhák bemutatója mellett egyedi felvételekkel is találkozhatott a nagyérdemű.