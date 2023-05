Továbbra sincs béke, egyre durvul L.L. Juniorék pere

L.L. Junior és Kinga már csak az ügyvédeiken keresztül kommunikálnak és bár az énekes szeretne békésen megegyezni, nincs könnyű helyzetben, hiszen kislányának édesanyja megpróbálja bebizonyítani, hogy nem alkalmas a szülői feladatok ellátására. Igaz, Junior nemrég részben sikert ért el, hiszen a bíróság úgy látta, hogy a fokozatosság elve alapján egyre több és több időt tölthet kislányával, de ehhez videófelvételeket kellett benyújtania, melyeken megmutatta, nincs elveszve, ha például pelenkáznia kell.

L.L. Junior igyekszik bizonyítani, hogy jó szülő. Fotó: FrizbiTV

L.L. Junior többek között erről is mesélt a Frizbi TV felvételén. Hogy hol is tart most a szülők közt dúló háború, arról pénteken bővebben olvashatsz a borsonline.hu oldalon.