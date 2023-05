Emlékszel még Tabáni Istvánra? Nem luxusban él a Csillag születik 2009-es győztese

Bár Tabáni István saját bevallása szerint egyáltalán nem zárkózik el a bulvármédiától, valamint attól, hogy a magánéletéről meséljen, mégis kissé titokzatos, keveset tudunk róla. Talán azért, mert azóta a zenei munkásságával szeretett volna előtérbe kerülni, hogy 2009-ben megnyerte a Csillag születiket és megismerte őt az ország.

Az énekesnek a zene és a család az első (Fotó: Markovics Gábor)

A kétszeres apuka a Metropollal kivételt tett és őszintén mesélt arról, hogy próbálja megtalálni az egyensúlyt az apaság és a zenei karrier között.

"Még mindig főállású énekes vagyok, de természetesen egyben apuka is, ráadásul a fiaim még picik, 5 és 2 évesek. Nagyon dolgozom azon, hogy mindkét szerepben jól helyt álljak, de nagyon nehéz megteremteni az egyensúlyt. Biztos van sok család tündéri, könnyen kezelhető gyerekekkel, az enyémek viszont hiperaktívak. Köztük is állandó a harc, ami sok energiát elvisz. A nagyobbiknál egyébként már megmutatkozott, hogy jó a hallása, szóval nem tartom kizártnak, hogy követnének engem a művészi pályán. Annak ellenére, hogy számos buktatója van ennek a hivatásnak, az kevés, hogy valaki szépen énekel" - kezdte a Metropolnak az énekes, aki 13 éve van együtt a feleségével, Csillával.

Tabáni szerint a Covid mindent megváltoztatott

Természetesen az énekes is jól emlékszik arra a nehéz időszakra, amikor a koronavírus-járvány miatt minden rendezvény elmaradt, és számos művész megélhetése veszélybe került. Tabáni szerint a pandémia annyira megváltoztatta az embereket, hogy már semmi sem lesz ugyanolyan.

"A koronavírus anyagilag és gazdaságilag is visszavetette az embereket, és még mindig érezhetők az utóhatások. A környezetemben is vannak olyanok, akik egészen máshogy gondolkodnak, mint a pandémia előtt. Persze engem is sokként értek a történtek, az én személyiségemet is formálta a pandémia, de próbálok minden rosszból valami jót kovácsolni. Azon is gondolkodtam már, hogy ha luxusban, egy kacsalábon forgó palotában élnék, akkor nem élném meg azokat a mélységeket zeneileg, és nem lennék olyan hiteles. A nagy külföldi sztárok is egy trauma, egy lelkileg nehéz időszak után írták a legnagyobb, legőszintébb slágereiket" - merengett Csillag születik egykori győztese.

Tabáni szerint a világ már sosem lesz olyan, mint a koronavírus előtt (Fotó: Markovics Gábor)

Mindent megtesz, hogy jó apa legyen

Tabáni szerint néha nem jönne rosszul, ha lenne egy kézikönyv arra, hogy kell jó apának lenni, de ennek híján ő inkább a megérzéseiben hisz.

"Az lesz majd a visszaigazolás, ha a fiaim kicsit nagyobbak lesznek, rám néznek, és kimondják: apa, szeretlek és feltétel nélkül bízom benned" - összegezte gondolatait az énekes.