Már nincs sok vissza! Kiderült, mikor születhet Kulcsár Edina és G.w.M babája

"Túlhordta a babáját, már rég meg kellett volna születnie Amarának" - ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el az internetet az elmúlt hetekben. Kisebb túlzással, hazánkban most mindenki arra kíváncsi, mikor születik meg Kulcsár Edina és G.w.M kislánya, a házaspár pedig csak tetézi a helyzetet, hiszen hétpecsétes titok övezi a dátumot. A döntésük természetesen érthető, ahogy a rajongók érdeklődése is, ám egyesek már olyan messzire mentek, hogy matematikusokat megszégyenítő módon logikázták ki, mikor jöhet a világra Amara. Az elméletük szerint Edina tavaly augusztus 23-án jelentette be, hogy kisbabát vár, s bár nem akarta boldogságát túl hamar világgá kürtölni, nem várhatott a bejelentéssel, mert nem sokkal előtte derült ki, ő az egyik résztvevője a TV2 tavaly ősszel indult táncversenyének, a Dancing with the Stars-nak. A számok eszerint azt mutatták, hogy a kismamának már "rég" meg kellett volna szülnie a babáját, de a jelek szerint ez nem történt meg...

Napokon belül megszülethet Kulcsár Edina és G.w.M kislánya (Fotó: Szabolcs László)

Ha tényleg akkor esett teherbe, ahogy állítja, akkor már rég meg kellett volna szülnie. Igaz, hogyha mondjuk Ninával császáros volt, az már nem befolyásolná ezt a szülést, mert ő most volt 3 éves, tehát akár szülhetne természetesen is.

Azt gondolom, hogy nem fog természetesen szülni, lehet, hogy egészségügyileg nem is ajánlott neki, ezt nem tudom. De ha ez így van, hogy ez a baba is császár, akkor nem várnak vele a 40. hétig, legkésőbb (tapasztalat alapján) másfél héttel előtte megműtik. Amiből az jön ki matekügyileg, hogy a várható szülés dátuma 04.25, vagyis császárral kb. 04.15 +/- 3 nap. Ha tényleg 3 hét múlva lesz csak 40. hetes, akkor ez a baba bizony nem az a baba, aki miatt kiszállt a dancingből, vagy a babatéma csak egy mentőöv volt a kiszállásra, aztán ha már ezt mondták, akkor rá is álltak, és elsőre összejött, szerencséjük volt - írta egy önjelölt matematikus, akinek feltehetően hiba csúszhatott a számításaiba, hiszen Edina még mindig nagy pocakkal látható a közösségi médiában és a nyilvános eseményeken is. Lapunk azonban megtudta, már nincs sok hátra a várva várt napig...

Napokon belül megszülethet a pici

Edina már többször is nyomatékosította, hogy a magánéletük védelmében nem szeretné elárulni, mikor hozza világra Amarát, ahogy arról sem beszélt, hogy természetes úton vagy császárral ad életet a gyermekének. A legnagyobb esély az utóbbira van, tekintve, hogy Medox és Nina is ilyen módon jött a világunkra. Arról nem is beszélve, hogy kisfiánál választása sem volt, hiszen másképp kockázatos lett volna a szülés... Hamarosan azonban választ kaphatunk erre a kérdésre is, ugyanis információnk szerint Edina és G.w.M már felkészült a nagy napra, a héten világra jöhet kislányuk, Amara.