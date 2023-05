Kulcsár Edina nem engedi ki a karjaiból lányát: „Gyönyörű hajasbabánk lett”

Mint arról a Bors elsők között beszámolt, csütörtökön egy budapesti magánkórházban világra jött Kulcsár Edina és G.w.M kislánya. A hír azután robban ki, hogy a szépségkirálynő egyik közeli barátnője szólta el magát az Instagram-oldalán.

Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Sandor Bankuti - hot! magazin

Természetesen a büszke édesapa is jelen volt a klinikán, mindenben támogatta kedvesét. Erről árulkodik G.w.M legújabb fotója is, amin bemutatta a nagyvilágnak Amarát. Most pedig Kulcsár Edina is becsatlakozott és egy friss fotóval tudatta rajongóinak, hogy bizony délelőtt megszületett a harmadik gyermeke. Az édes anya-lánya fotón egy puha rózsaszín plédbe burkolódzva látszik a kis Amara. Az arcából érthető okok miatt nem sok minden látszik, de az egyértelmű, hogy egy igazi hajasbaba.

- Ma délelőtt megszületett a kislányunk! Nagyon boldogok vagyunk. Erős, egészséges, gyönyörű hajasbabánk lett – írta Edina posztjában, amit ide kattintva tekinthetsz meg.