Kucsera Gábor kitálalt a válásáról - Videó

Még év elején bombaként robbant a hír, miszerint Kucserea Gábor és Tápai Szabina 10 év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Kapcsolatuk azóta is sok mindenkit foglalkoztat, így a mai napig rendszeres téma bulvárkörökben.

Nagy álma vált valóra Kucsera Gábornak Fotó: Hot

A válás kirobbanásakor és azóta is főleg Tápai Szabina nyilatkozott az ügyről, így derült ki például az is, hogy több megcsalás is történt az évek során, és bár igyekeztek megmenteni a házasságukat, végül nem sikerült. Azóta már olyan pletykák is szárnyra kaptak, miszerint az édesanyára ismét rátalált a szerelem.

Kucsera részéről azonban nem sokat lehetett hallani az ügyről, mint most kiderült ő ez idő alatt végig azon dolgozott, hogy megvalósítsa egyik nagy álmát, ugyanis a gyermektáboroztatás mellett nemrégiben akadálypályák építésébe kezdett. A kalandparkot a Mokka stábja mutatta be, a látogatás során pedig a sportoló néhány mondat erejéig megszólalt volt házasságával kapcsolatban.

Nyilván a kapcsolatunk a gyerekek miatt mindig megmarad, megbeszéltük, hogy muszáj, hogy normális kapcsolat legyen, hogy a gyerekeknek példát mutassunk, ha már a házasság nem sikerült…Igyekszünk közös nevezővel nevelni a gyerekeket és ez eddig tök jól működik

– magyarázta Kucsera Gábor, akinek az Ázsia Expressz is igazi lelki feltöltődés volt.

Ami eddig velem történt, azt a batyut megfogtam és kint hagytam. Letettem, le tudtam tenni és azóta én eszméletlenül jól érzem magam

– zárta gondolatait.