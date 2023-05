Kiderült! Ezért volt egyedül Harry herceg III. Károly megkoronázásán – Videó

Hiába telt el egy nap, a fél világ számára még mindig III. Károly király londoni megkoronázása a téma. Az új király a Buckingham-palotából hintóval érkezett a Westminster-apátságba, a ceremónia helyszínére, ahol a hagyomáynoknak megfelelően átvette a több száz éves, felbecsülhetetlen értékű koronázási ékszereket. Bár ez Károly nagy napja volt, a kíváncsi tekintetek az esetleges feszültségeket fürkészték a háttérben!

Vilmos herceg és apja Károly király, Harry nélkül... Fotó: AFP

A család az első

A ceremónián Vilmos herceg és Katalin hercegné állhatott Károlyhoz legközelebb, míg gyermekük, György a király palástnál segédkezhetett. Károly másik fia, Harry azonban csak a harmadik sorból követhette a ceremóniát. Mindez azért is vet rá rossz fényt, mert az ülésrend egyfajta sorrend is: jelzi, ki mennyire fontos és hűséges tagja a királyi családnak.

Vilmossal gyakorlatilag egyetlen szót sem váltott Harry a ceremónia előtt és utána sem. Úgy tűnik, a szűk királyi családból senki sem állt szóba a „tartalékkal”, azaz a királyi szennyest A tartalék című könyvével kiteregető Harryvel, aki a koronázási ceremónia alatt ki is fakadt a mellette ülő Jack Brooksbanknek, Eugénia hercegnő férjének:

Szomorú. Elegem van, próbáltam vele beszélni

Nem csak Károly napja volt ez

Mindenki észrevehette, hogy Harry oldaláról hiányzik felesége, Meghan Markle. Lehetséges, hogy őt nem is látták volna annyira szívesen a ceremónián, hiszen a Megxit-botrány okán sokan Meghant hibáztatják, mondván Harry miatta távolodott el a királyi családtól. Bár a világsajtóban Károly koronázása volt a legfontosabb esemény szombaton, az is kiderült, miért maradhatott a hercegnő Los Angelesben. A pár idősebb gyermeke, Archie ugyanis a koronázás napján lett 4 éves. Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy Harry egyedül grimaszolt a harmadik sorban a ceremónia alatt. A CNN értesülései szerint, Harry már az erkélyről való integetést is kihagyta, a ceremónia után azonnal repülőre szállt és 16 órával édesapja megkoronázása után már Los Angelesben volt.

A pillanat, amikor Harry elmondja, hogy elege van Fotó: AFP

A koronázás után

Károly és Kamilla a koronázási ceremóniát követően csatlakozott a mintegy 20 ezer fős tömeghez, hogy velük együtt élvezze a fergeteges koncerteket, melyek fellépői között szerepelt Lionel Richie és Katy Perry is.

Bár a koronázás előtti napokban és az esemény ideje alatt is tüntetők szabotázs akciókat indítottak a királyi család ellen, a kiemelt fokozatú biztonsági intézkedéseknek köszönhetően semmi sem tudta megzavarni a ceremóniát. A szombati nap folyamán 52 embert tartóztattak le. Az úgynevezett monarchia ellenes csoport tagjait 16 óra rabosítás után szabadon engedték, még vádat sem emeltek ellenük.

