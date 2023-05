Kasza Tibi elszólta magát: Ez jelentheti Sydney van den Bosch karrierjének végét

Nem várt kérdéssel próbálta bevonni a beszélgetésbe Kasza Tibi a Szerencsekerék háziasszonyát, Sydney van den Bosch-t. Nemes egyszerűséggel odafordult hozzá és megkérdezte tőle, csapott-e már belé villám.

Fotó: TV2

Az egykori szépségkirálynő láthatóan meglepődött a kérdésen, de végül sikeresen kivágta magát. Mint mondta, ő a szerencselány, ilyen nem történhet vele. Kasza Tibi ekkor mondta, hogy valóban, az a karrierje végét jelenthetné.

Sydney van den Bosch hatalmas népszerűségnek örvend, rengeteg rajongója van, az utóbbi években pedig a Szerencsekerék mellett egyebek között a Farm VIP-ben, illetve a Hal a tortánban is szerepelt. A rajongók most azonban mégsem a tévés szereplései miatt beszélnek róla. Mindenkit az érdekel, vajon véget ért-e a barátsága Kárpáti Rebekával, hiszen az utóbbi időben már egyáltalán nem mutatkoznak együtt. Pedig a barátságuk - eddig - legendás volt. 13 éve elválaszthatatlanok, s a legnehezebb pillanatokban is számíthattak egymásra. Rebeka például abban az időszakban is Sydney mellett állt, mikor az életét mentve komoly egészségügyi beavatkozásra vállalkozott, de azt is sokszor az emberek tudtára adta, hogy véletlenül se bántsák a barátnőjét, mert akkor a "torkukat harapja". Ám az örök szövetség felbomlani látszik...

Már nem lájkolgatják egymás tartalmait és a közös képek is eltűntek. Erről itt olvashatsz bővebben.