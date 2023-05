Jakupcsek Gabriella: Nem attól nő a nő, hogy cuppan a hájon a ruha

Jakupcsek Gabriella fontos misszióba kezdett: meg szeretné mutatni a 40 év feletti nőknek, hogy bizony még nem húzták le a rolót: a „B oldal” is sok szépet tartogat. Tudja, miről beszél: hihetetlen, de a csinos műsorvezető idén januárban töltötte be a hatvanat.

„Hatvan lettem, na és?!”

A kerek évfordulóra nem tekint tragédiaként, a Borsnak nyilatkozva nevetve elismerte:

– Hatvan lettem, na és?! Ez ma tabutéma, főleg Magyarországon. Az új, „A napos B oldal” című könyvemmel szeretnék egy párbeszédet elindítani arról, hogy negyven év felett hogyan álljunk hozzá a korhoz, az idő múlásához, az öltözködéshez, a szexhez, a párkapcsolatokhoz. Szeretnék segíteni azoknak, akik tanácstalanok ebben. Ugyanis nagyon kevés példakép áll előttünk. Egyfajta mesterséges eltüntetés működik, nem látni idősebb nőket a médiában, a politikában, vagy új munkaerőként. Nekem is sok dilemmám volt és van, de azt biztosan tudom, hogy a korosodással az emberi értékek és kapcsolatok más minőségbe kerülnek, erről is szól a könyv, hogy ezzel hogyan birkózzunk meg.

„Kidobtam mindent, ami kényelmetlen”

A műsorvezető elismerte, neki is bele kellett tanulnia az új szemléletmódba, de azóta nagyon jól érzi magát, kívül – s ami még fontosabb: belül is.

– Nekem is sok tévedésem volt az elmúlt években, de humorral, derűvel hozzáállva a második 40 év is nagyon élvezetes lehet. Sok mindent átértékeltem az utóbbi években.

Például kidobtam mindent, ami kényelmetlen! A legszebb ruháim, cipőim repültek, olyan ékszert sem vagyok hajlandó hordani, ami zavaró. A tévében is ádáz küzdelmet kellett vívnom bizonyos ruhák ellen, volt is ebből konfliktusom.

De ez nem csak a külsőségekről szól. Az egészségmegőrzés is új értelmet nyer negyven-ötven felett, a könyvemben erről is osztok meg fortélyokat.

Jakupcsek ad a lánya véleményére

A műsorvezető lapunknak elárulta, hogy egyik legnagyobb kritikusa nem más, mint a tinédzser lánya. Gabriella ritkán nyilatkozik a magánéletéről, így a második házasságából született gyermekéről, Emmáról is, a Borssal azonban most kivételt tett, aranyos részletet fedett fel kapcsolatukról.

– Abban, hogy fiatalos maradjak, nagyon nagy segítség nekem a tinilányom! 46 éves voltam, mikor szültem, talán ez volt a legutóbbi nagy kő, amit bedobva megzavartam az állóvizet. A lányommal nagyon jó a kapcsolatunk, igyekszem jó példát mutatni neki. Fontos, hogy lássa, hogy az anyja egy nő, aki ad magára, illatos, jól öltözött. Persze van, hogy elém áll, és azt mondja egy ruhára: „Anya, ez nagyon gáz!”, és én akkor kapom is le magamról, és keresek mást. Fordítva ez már nem annyira működik, ha én teszek megjegyzést egy öltözékére, akkor megsértődik – mesélte nevetve, majd komolyabbra fordítva a szót hozzátette: – Benne van a tinédzser korban, és nagyon fontos, hogy dicsérjem, és ne kritizáljam. Éppen elég neki, hogy túlélje saját magát!

„Ma is megkapom a bókokat”

Gabriella a könyvében arról is ír, hogy fontos, 40 felett is akarjunk tetszeni a férfiaknak:

Üzenem minden negyven feletti nőnek: nem kell leírnod magad, még mindig nem mindegy, hogy hogy nézel ki, hogy mit teszel az egészségedért. Igenis tennünk kell azért, hogy kivívjuk mások elismerését.

Mindig is szemérmes voltam, de igen, elárulhatom, hogy még mindig megkapom a bókokat. Pedig sosem pakoltam ki magam. De nem is attól nő a nő, hogy cuppan a hájon a ruha, vagy annyira fel van töltve a szája, hogy be sem tudja csukni. De rendkívül fontos a belső kisugárzás is. Én szeretem magam jól érezni, jó emberekkel körülvenni magam, jó környezetet teremtetni. Jóban vagyok a külvilággal, s hogy ezt hogyan értem el, arról is beszámolok „A napos B oldal”-ban!

„Nem szeretnék elvesztegetett éveket”

Hatvanévesen tehát élete talán legjobb korszakát éli, de hogy látja magát hetvenévesen?

– Az biztos, hogy a hajam festve lesz. 20 éves korom óta vannak ősz hajszálaim, azóta festetem. Szeretnék sokat utazni, aktív lenni, remélem, lesz kedvem így öltözni, mint most. Nem szeretnék elvesztegetett éveket!