Itt vannak az első fotók Szőcs Reni cuki kislányáról

Mint arról a Bors beszámolt, megszületett Szőcs Reni kislánya. Az énekesnő majd két héttel hordta túl a kislányát. Így nem is csoda, hogy Amélia érkezését már Reni és szerelme is nagyon várta. Bár épp emiatt először nem is vette komolyan, amikor beindult a szülés.

Szőcs Reni / Fotó: Szabolcs László

Amélia két óra vajúdás után látta meg a napvilágot, 53 centivel és 3800 grammal. Rajongói legnagyobb örömére az énekesnő közösségi oldalán mutatott édes fotókat újszülött kislányáról.

„Üdv a kis családunkban Amélia, nincsenek szavak, nem tudom leírni sem igazán, de minden édesanya jól tudja miről beszélek. Nem tudom ezt lehet-e igazán szavakba önteni, de a női test elképesztő erős és hihetetlen mire képes. Hálás vagyok, hogy átélhettem és hogy Márk ott lehetett végig mellettem. Persze a kórház profizmusát muszáj megemlítenem! Elképesztő erőt adtak végig és a lehető legjobb kezekben érezhettem magam, igenis le a kalappal az állami kórház dolgozói előtt, köszönjük, hogy vagytok!” - kezdte az újdonsült édesanya, majd folytatta:

„Annyira megmaradt egy jó pár pillanat, de a szülésen kívül, amit sose feledek az az lesz, amikor Márk egy nappal szülés után azt mondta: “olyan hihetetlenek vagytok Ti Nők! többet kéne titeket ünnepelni..” annyira elérzékenyültem ezen a ponton. persze dolgoznak a hormonok meg miegymás, de nem hiába ünneplünk minden édesanyát! Én mindenkinek, aki vágyik erre kívánok hasonló élményeket és partnert! Most pedig elkezdődik egy új fejezet. Várom, hogy megosszam majd veletek az én szüléstörténetem. Köszönöm, hogy ennyien írtatok és aggódtatok a napokban. minden szuper és bár most jön a neheze, de igyekszünk hallgatni az ösztöneinkre” – zárta szívhez szóló sorait Szőcs Reni.