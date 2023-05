Hatalmas az öröm! Nagyszülő lett Alec Baldwin és Kim Basinger

Hosszas várakozás után megszületett Alec Baldwin és Kim Basinger unokája. A hírt a korábbi sztárpár lánya, a büszke anyuka, Ireland Baldwin osztotta meg az Instagramon. A posztot természetesen egyből elárasztották a gratulációk, de nem csak a rajongók részéről. Gratulált ugyanis Alec Baldwin felesége, Hilaria is, de Ashley Graham sem hagyta szó nélkül a posztot – írja a Page Six.

A modell Ireland és zenész párja, RAC még 2022 decemberében jelentette be, hogy úton van első gyermekük, később az is kiderült, hogy Ireland kislányt hord a szíve alatt, ugyanebben a hónapban azt is bejelentette, hogy kislányukat Holland névre keresztelik el. Egyébként a nagypapa Alec Baldwin legfiatalabb, nyolcadik gyermeke, llaria Catalina Irena tavaly szeptember végén jött világra.