Így énekelt a gyerek Pápai Joci a Guns N' Roses után

Elképesztő: Pápai Joci nem hagyta, hogy bármi is letérítse az általa választott útról. Márpedig a 41 éves dalszerző-előadó saját bevallása szerint 36 évvel ezelőtt, mindössze 5 évesen eldöntötte, hogy énekes akar lenni. Elszántságát siker koronázta: szerepelt a Megasztárban, 2005-ben nagylemeze jelent meg, az Eurovíziós Dalfesztiválon 2017-ben és 2019-ben is Magyarországot képviselte, Özönvíz című dala 23, Az én apám című felvétele 13 milliós megtekintésnél jár a YouTube-on.

Fotó: TV2

S hogy mennyire lelkes és elszánt volt Pápai Joci? Azt jól bizonyítja az a frissen megosztott archív videó, melyen kiskamaszként világslágert énekel – nem is akárhogy! Az ominózus nóta nem más, mint Bob Dylan dala, az Axl Rose és Izzy Stradlin alapította Guns N' Roses által is feldolgozott Knockin' On Heaven's Door.

A felvétel mellé a következőket írta Joci:

„Amikor gyerekkoromban megkérdezték 'Mi az álmom, mit szeretnék, ha felnövök?' A válaszom egészen más volt, mint a többieké. Nekem nem a szép autó, vagy ház volt a vágyam, hanem egy hatalmas színpad, ahol énekelhetem a saját dalaim, gitározok, előttem pedig a csodálatos közönség, annyi ember, hogy szinte alig látni a végét! 5 éves korom óta arra készültem, aki most vagyok, a családom, barátaim és a kollégáim támogatása óriási erőt adott, hogy valóra váltsam a gyerekkori álmomat! (...)”

„Tatabányai Keri... a tanárnő büszkén mesélte nekünk, hogy szinte minden szünetben az aulában gitárral a kezedben énekeltél nekik, örömmel emlékezett vissza erre az időre.”

– írta a bejegyzés mellé Joci egyik rajongója.

„Joci, én még emlékszem, amikor gitároztál nekünk a művelődési ház előtt. Akkora voltál mint a gitárod. Nagyon jól nyomtad már akkor is, az biztos. Csak így tovább!”

– lelkendezett egy másik hozzászóló.

Volt, aki azon döbbent meg, hogy a mennyire hasonlít az énekes fia édesapja egykori önmagára.

„Azt hittem a Zalán!!! Mennyire hasonlít a fiad rád...”

– írta egy újabb követő.