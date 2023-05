Hirtelen fogyott le a magyar színésznő, most bevallotta, mi állt a háttérben

Nem mindenki tudja, de Rák Kati, a Keresztanyu sztárja volt az első magyar fotómodell, akit az amerikaiak a Pepsi Cola arcának is megválasztottak. Katit címlapokon, plakátokon is láthattuk. A nyolcvanas évek elbűvölő primadonnája szépségét nem csak újságok hasábjain, hanem az ország neves színpadain is láthatjuk mind a mai napig. Nemrégiben azonban a művésznő észrevette magán: gyorsabban mennek rá fel a kilók. A bájos operettsztár nem foglalkozott különösebben a dologgal, hiszen napjait a rengeteg fellépése mellett a nagymamaság is kitölti újabban. A szembetűnő súlyveszteséggel kapcsolatban megkeresésesünkre Kati ugyanakkor elmondta, az egészségi problémák mellett lelki traumák álltak a háttérben.

Katin sokáig nem látszottak sem a kilók, sem az évek Fotó: Rák Kati

Csaknem 9 kilót fogyott

A mindig életvidám és ragyogó mosolyú színésznő a Ripost-nak mesélte el, mi lehet a nagy változás hátterében.

– Tavaly nyáron azt vettem észre, hogy ugyanúgy eszem, de mégis hízom. Gyanakodtam, hogy pajzsmirigy-elváltozás lehet, és elmentem dokihoz. Kiderült, hogy megemelkedett a vércukrom, és tartósan magas is maradt. Ez már a kezdődő cukorbetegség jele lehet, így megelőzésképpen az orvosom tanácsára elkezdtem szedni egy tablettát, amitől lefogytam nagyon hirtelen majd 9 kilót.

Az az igazság, hogy az elején még meg is ijedtem, mert minden kijött belőlem, annyira felpörgette az anyagcserém, hogy hirtelen lement 8 kiló.

– Ha belegondolok, nem tettem érte semmit és mégis fogytam, ijesztő volt! – mesélte Rák Kati, aki azt is hozzátette, hogy az egészsége mellett lelki traumák is közrejátszottak hogylétében.

Előtte-utána: Kati ma már 8 kilóval könnyebben lép fel a színpadra Fotó: Ripost

"Az anyák mindent kibírnak..."

– Amióta családom van, azóta ők a legfontosabbak, észre sem veszem általában, ha valami baj van velem! Nekem a család az első, mindig velük foglalkozom, magammal nem sokat – folytatta vidáman Kati, majd kissé komorabb hangnemre váltva elmondta, hogy úgy látja, hogy nem a véletlen műve mindez.

– Sok nehézséggel néztem szembe 2006-ban. Munkám kapcsán egyik jó barátom és kollégám halála nagyon mélyen érintett, de voltak egyéb munkaügyi csapások, melyek sorban bekövetkeztek az életemben... mondhatni traumák sora, amiket nem hevertem ki. Úgy vagyok és voltam vele akkor is, hogy a nők, az anyák úgyis mindent kibírnak. Még bírom! Ugye!? Az anyaság mellett a ház körüli dolgok, a feleség-lét, a karrier, a család összefogása... elmondva is sok.

Észre sem vettem évekig, nem éreztem, csak belül indította el ezeket az egészségügyi változásokat bennem...

– részletezte tovább a helyzetet a művésznő, hiszen ekkorra már több lelki sérülés torlódott össze, melyek hatással voltak a helyzetre.

A fogyásnak ugyanakkor nem csupán jó oldala van: a színésznő bőre hatvanon túl, természetes, hogy már nem olyan rugalmas, így a nagy testi változás más, nem várt problémát is előhozhat.

Azt vettem észre, hogy az arcom megnyúzott lett a fogyástól. Bizony megereszkedett. Színpadi emberként azonban ezzel muszáj foglalkoznom, úgyhogy most arckezelésre is járok!

– zárta Kati, aki mindezek mellett szemlátomást jól érzi magát új bőrében, és szabadúszó színésznőként rengeteg elfoglaltsága adódik.