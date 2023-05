Újabb aggasztó hírek érkeztek Bruce Willisről

Továbbra sem javul Bruce Willis állapota, erről a színész felesége számolt be Instagram-oldalán. Emma Heming szerint férje továbbra is demenciával küzd. Bruce Willis felesége elismerte, hogy a betegséggel folytatott harcban férje kezelési lehetőségei "csekélyek" – írja a Mirror.

Bruce Willis számára kevés kezelési lehetőség áll rendelkezésre Fotó: Northfoto

Amikor a demencia világát éled, tudod, hogy a lehetőségek csekélyek

– írta közösségi oldalán.

A színész felesége a Little Empty Boxes című film premierje után tette közzé a szívszorító bejegyzést. A filmet Max Lugavere rendezte, és az édesanyja demenciával való küzdelméről szól, így természetesen a nagybeteg színész feleségét is nagyon megérintette a mondanivalója. A bejegyzés alá rengeteg támogató komment jelent meg, köztük Max Lugavere filmrendező megjegyzése is, aki szintén támogatásáról bíztosította Emmát.

Te egy harcos vagy, és nagyon büszke vagyok, hogy részt vehetek ebben a harcban veled

– írta.