Fantasztikus koncertet adott a 40 éves Bikini együttes: „Még a TEK-esek is gratuláltak a bulihoz!”

Egy tűt sem lehetett leejteni péntek este a Papp László Sportarénában, ahol a Bikini együttes ünnepelte 40. születésnapját. Az unokáktól a nagyszülőkig, több generáció képviseltette magát a bulin, ahol az ígéretek szerint a zenekar összes slágere megszólalt. Amikor felcsendültek az első taktusok és egymás után léptek színpadra a zenészek, felrobbant az Aréna és ez a hangulat csak fokozódott az újabb és újabb nagy kedvenc dalokkal.

Fantasztikus bulit csapott a Bikini Fotó: Szerző telefonos felvétele

Németh Alajos „Lojzi”: Még a TEK-esek is lerohantak

Az egyik Bikini rajongó elemezgette kedvencei sikerének titkát, már a buli után a villamosmegállóban. Szerinte hiába egészen más korszakban, egészen más körülmények között alapult az együttes, dalaik mégis igazak és aktuálisak ma is. Zenéjük sem kopott meg az évtizedek során, sőt a jubileumi bulira néhány dalt kicsit frissebb köntösbe csomagoltak.

Most már elmondhatom, egészen addig, amíg színpadra nem álltunk, mindannyian izgultunk, milyen lesz, mennyien lesznek, tetszik-e majd a közönségnek, ahogy felépítettük a koncertet a régi videoklipek bejátszásával és az unplugged résszel

– mondta a koncert után Németh Lojzi, a Bikini alapítója, aki a jubileumi buli előtt exkluzív interjút adott a Borsnak D. Nagy Lajossal.

– Azt is bevallom, bár nem jellemző rám, de szombaton kommenteket olvasgattam és csupa jót láttam a buliról. Ami azért szuper, mert mi is úgy éreztük, hogy nagyon jól sikerült, hogy eggyé tudtunk válni a közönséggel. Köszönjük nekik is ezt a fantasztikus estét, ezért érdemes ezt csinálni! Annyira tele voltam még adrenalinnal a koncert után, hogy lementem az Y-ba kicsit lazítani. A buli után egyébként lerohant néhány TEK-es, nem tudtam mire vélni, aztán kiderült, csak gratulálni akarnak, megölelgettek!