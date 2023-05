Az égiektől kér áldást Aréna-koncertje előtt a Bikini együttes

Ki ne ismerné: Közeli helyeken, Adj helyet magad mellett, Fagyi, Részegen ki visz majd haza, Mielőtt elmegyek, generációk nőttek fel a Bikini együttes elmúlt 40 éve alatt, koncertjeiken az egykor még tini rajongóik közül sokan már gyermekeikkel, sőt unokáikkal együtt éneklik slágereiket. A banda frontembere szerint rajongóikkal egy nagy családot alkotnak, nem ritka, hogy fanatikusaik meglepetésekkel, ajándékokkal kedveskednek nekik. Ezt az elképesztő szeretetet minden koncertjükön igyekeznek meghálálni D. Nagy Lajosék, így lesz ez az Arénában is, ahol azonban még meglepetésekkel is készül az együttes.

Az égiektől kér áldást koncertje előtt a Bikini

Hatalmas várakozás előzi meg a 40. születésnapját ünneplő banda pénteki koncertjét, senki nem akart lemaradni a felejthetetlennek ígérkező buliról. Telt ház ígérkezik, a szülinaposok legnagyobb örömére. Németh Alajos „Lojzi” a Borsnak elárulta: bár több ezer sikeres koncert van a hátuk mögött, most is egészséges izgalommal várják, hogy színpadra lépjenek.

"Főleg, hogy egy nappal a koncert előtt még nem vagyunk kész teljesen, át kell írni az intrót és a kivonulózenét, hosszabbaknak kell lenniük, szóval az egészet át kell írnom"

– nevetett nagyot Lojzi, a Bikini alapítója. – De sebaj, kész leszek, ígérem! Mint ahogy azt is ígérem, ígérhetem a többiek nevében is, hogy nem fognak csalódni a rajongók, az összes slágerünket játszani fogjuk. Hiszen Bikini koncertre azért jönnek el az emberek, hogy újra meghallgassák azokat a dalokat, amikhez érzelmi kötődésük van. Egy házaspár például elmesélte, hogy gyermekük akkor fogant, amikor az Adj helyet magad mellett című számunkat hallgatták. Csak ezt megspékeljük vonós négyessel, átszereléssel, unplugged-dal, szólókkal és megemlékezünk két fantasztikus zenésztársunkról, Gallai Péterről és Daczi Zsoltról, akik már nem lehetnek velünk. Mindenesetre én most is, mint minden koncert előtt az égiek segítségét fogom kérni, szakrális segítséget, ami átáramlik rajtam és a legjobb formámat hozom!





Nagy család a rajongókkal

D. Nagy Lajos pedig arról mesélt, hogy közönségükből sokakat személyesen is ismernek. Mint például Mónikát, aki évtizedek óta kíséri el kedvenceit fellépéseikre, és mindig ugyanott áll.

– Amikor lenézek a színpadról, nekem balra az első sorban mindig ugyanazon a helyen ott áll Mónika – árulta el az énekes. – Ő az a rajongónk, aki még kislányként kezdett el járni a koncertjeinkre, szerette meg a zenénket, és ő az, aki születésnapomkor például tortát küldött az öltözőbe. Ez a szeretet elképesztő, mindig meghat bennünket. Ezért, az ilyen pillanatokért éri meg ezt csinálni. Aztán két éve mi leptük meg Mónikát, és egy egyedi, kifejezetten számára készített pólót ajándékoztunk neki egyik koncertünkön két dal között a színpadon!