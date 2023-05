A felvétel előtt 24 órával még hullámokon lovagolt, majd hatmillió forintot nyert Bódi Sylvi

Bódi Sylvi brillírozott a Szerencsekerék című TV2-es vetélkedőben, 6,2 millió forintot vitt haza végül! A csinos modell a Bors felkeresésére elárulta, hogy érezte magát a műsorban és hogy mire költi a szép nyereményt.

Sylvi nemrég még Indonéziában szörfözött, most pedig hatmillió forintos nyereményt zsebelt be a TV2 műsorában. Fotó: TV2

– Fantasztikusan éreztem magam! Nem is számítottam rá, hogy ennyire jó lesz, őszintén szólva nem igazán nézek tévét – kezdett bele kapunknak Sylvi, aki a műsor felvétele előtt alig egy nappal még Balin rótta a hullámokat. – A forgatás előtt 24 órával még Indonéziában szörföztem! Aztán megérkeztem a stúdióba, feltöltődve az ázsiai vidámsággal, energiákkal. Úgy álltam hozzá, hogy csak szórakozok egyet, nem lebegett a szemem előtt a győzelem. Pedig céltudatos nő vagyok, ha valamibe belekezdek, azt meg akarom nyerni. De most épp nem így álltam hozzá – ismerte el nevetve az egykori nyuszilány, aki a játék elején nem is teljesített túl jól: – Volt, hogy lenulláztam magam, és eleinte a betűket is rosszul tippeltem. Aztán egyszer csak kipörgettem a cserét, és a tűzoltóként dolgozó játékostársam milliós nyereményét választottam, amit aztán meg is dupláztam. Végül a mássalhangzókat is jól tippeltem meg, minden összeállt, de csak az utolsó pillanatra.

Sylvi eleinte nem teljesített jól, majd az utolsó néhány körben eszméletlen pénzösszeget szedett össze. Fotó: TV2

Sylvi végül borítékot is választhatott, amiben félmillió forint lapult.

– Amikor a borítékot húztam, arra gondoltam: angyalkák, most segítsetek, ha megérdemlem, hadd nyerjek! Kihúztam a félmillió forintot, aminek annyira megörültem, hogy el is döntöttem, felajánlom a Dévény Anna Alapítványnak. A legjobb barátnőm – akivel az Ütős Ötös című műsorban is szerepeltem – harmadik gyermeke koraszülött volt, a 26. hétre érkezett, neki nagyon sokat segített az alapítvány, mostanra teljesen utolérte az időre született társait! – fedte fel Sylvi, aki a nyeremény további részének sorsáról is beszámolt:

– A többi milliót a saját új vállalkozásomba fektetem, ami konyhakert-tervezéssel foglalkozik. Illetve szeretnék még év végén visszamenni Indonéziába, az unokahúgomnak régóta nagy álma, hogy velem tartson és megtanítsam szörfözni. Most már elég nagy ehhez, szeretném ezt is ebből a pénzből finanszírozni. Végtelenül örülök és hálás vagyok a műsornak az élményért! Tényleg nagyon jól éreztem magam, a játékostársaim és Kasza Tibi is nagyon jófej volt, rengeteget nevettünk.

Sylvi egy hős tűzoltó és egy sármőr vasútmodell gyűjtő társaságában pörgette a kereket. Fotó: Bódi Sylvi

A jó hangulatú műsorban Sylvi és két sármos játékostársa végig csipkelődött, bókolt egymásnak. Az egykori szépségkirálynő hozzá van szokva a szép szavakhoz, de még nem unja őket!

Bókkal sosincs tele a padlás!

– ismerte el nevetve. – Ha intelligensen, ízlésesen érkezik, az nagyon jólesik. Sőt, duplán jólesik, ha nő dicsér meg! A nők sokkal kritikusabbak, nem az érzékeik vezetik őket. Nem csak azt látják, hogy látszik a bikiniben a fenekem, vagy a lábam, hanem elismerik, hogy milyen ember vagyok, hogy élem az életem. Szóval furcsán hangzik, de sokkal jobban esik a nőktől a dicséret – szögezte le.