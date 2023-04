"Változnak az idők" - Rózsa György lerántotta a leplet a Zsákbamacska műsorvezetőinek értékéről

A legendás tévés a Zsákbamacska műsorában váltotta Pápai Jocit és Majkát, s mint mondta, megtiszteltetésként éli meg, hogy 75 évesen is űzheti imádott szakmáját.

Rózsa György most arról is lerántotta a leplet, hogy a három műsorvezető közül ki milyen értéket képvisel. Persze csak egy jópofa játék keretében, ahol egy forintban meghatározott összeg volt rendelve Rózsa Gyurihoz, Pápai Jocihoz és Majkához.

Nekem csak egy százezret írtak ide, nézze meg! Százötvenre taksálják a József urat, és kétszázötvenre taksálják a Majkát. Változnak az idők

- mondta viccesen a műsorvezető.

Rózsa György a Retro Rádióban elárulta, hogy sokat gondolkozott azon, elfogadja-e a TV2 megtisztelő felkérését.

– Kicsit elgondolkodtam, hogy van-e bennem 75 évesen is elég lendület, hogy egy napi adássorozatot el tudjak vállani. Aztán rájöttem, hogy ez ugyanolyan, mint a biciklizés, nem nagyon lehet elfelejteni, arról nem is beszélve, hogy ez egy örök szerelem. Úgy voltam hát vele, hogy megpróbálom, legfeljebb jön pár csalódott levél, hogy miért nem viszik ezt az öregembert inkább a temetőbe... – kezdte a műsorvezető, aki a jóhangulatú forgatásról pár kulisszatitkot is megosztott a rádió hallgatóival.

– A Covid miatt a formátumot teljesen átalakították. Azelőtt 200-250 ember ült a stúdióban, most csak 10-en ültek bent, jó messzire, hogy nehogy megfertőzzék egymást. Ehhez kellett alkalmazkodni. Én sem mehettem túl közel a játékosokhoz, vagyis csak nagyon ritkán...

Például amikor egy szépségkirálynő a nyakamba borult, én pedig nem tudtam már kitérni előle. Mondjuk nem is akartam... Ilyenkor a lábam valamiért nem moccan

– tette hozzá a tőle megszokott humorral.