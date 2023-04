Újult erővel készül a Sztárban Sztár döntőjére Valkusz Milán

Ez egy utánzós műsor, bizonyos dolgok mennek, bizonyos dolgok nem, meg talán nagyon nem, ez már csak a maximalizmusomból adódik, a lényeg, hogy úgy éreztem, itt már mindenki jobb! Nem én vagyok itt az, akinek tovább kellett volna jusson. Borzalmas érzés volt, és nem azt mondom, hogy most megyek és feladom. Csak így, hogy ezen feszülök egész héten, már hetedik hete nem tudunk haladni a saját ValMar projekttel, az is őrlőjegyzés, és ilyen szempontból is mondom. Ráadásul Tibinek most nem is lehet fellépni, merta beatbox miatt teljesen szétment a szíve, a hasfala. Most senkit nem megsértve azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szívesen mennék már koncertezni. Nem azt mondom, hogy most elvileg nem lehet, csak tényleg ezt így éreztem korrektnek, helyesnek, és így nyugodtabban fogok aludni, hogy megpróbáltam átadni Trap kapitánynak a helyem.