Titkok, amiket csak nekünk árult el Curtis

Egy sajtótájékoztató keretében ültünk le kedélyesen csevegni az ország marcona rapperével. Bármit kérdeztünk, szívélyesen válaszolt Curtis, azaz Széki Attila. Egy frappáns videó keretében pedig, a Borsonline TikTok-ján landolt a szellemes kisvideó.

A rapper ma már szólóban folytatja élő zenekarával Fotó: Szabolcs László

Szerelem és nasik?

Kíváncsiak voltunk, Curtisnek hány szerelme van az életében. De azt is megkérdeztük, hogy Majkával, korábbi társával történt szakításukról most, egy kis idő elteltével hogyan vélekedik. A rapper a kisfiát is megemlítette, és édesanyjához fűződő viszonyáról is őszintén vallott! Izgalmas válaszok kerekedtek, és anélkül, hogy lelőnénk a poént, azt elárulhatjuk, hogy a videóból az is kiderül, mi Curtis legkedvencebb nasija.