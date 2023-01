Curtis vallomása: "A fiam angyalként leszállt, és megmentett"

Amióta szakított a Majka és Curtis rapperpáros, utóbbi mintha egyszeriben megtáltosodott volna, teret nyert volna, és engedi meglátni az igazi arcát. Saját, nagyszabású színpadi produkción dolgozik, rengeteget utazik, fellép, klipet forgat, mindeközben a dzsungel királya is ő lett nemrégiben.

Curtis és kisfia a legjobb barátok Fotó: Bors

Hála az égnek, magam osztom be az időm, és nálam az a jó, ha mindig van mit csinálnom. Ha vannak szabad óráim, belekeverem magam mindig valami hülyeségbe…

– kezdte nevetve Curtis.

„Szerelmes vagyok egy férfiba”

A rengeteg tennivaló ellenére azonban még sincs számára fontosabb, mint az, hogy minőségi időt töltsön kisfiával, Doncsival, aki már elmúlt hároméves és imádja édesapját.

Fotó: Bors

Sosem gondoltam, hogy egyszer egy férfiba leszek szerelmes!

– nevetett újra, és folytatta: hiszen ő a legfontosabb az életemben. Doncsival nagyon közel állunk egymáshoz, egy kis „mini én”, mintha klónoztak volna. Nem csak külsőre, belsőre is.

Exe, és jelenlegi párja jól kijönnek egymással Fotó: Saját

A legjobb barátok is vagyunk, és hála istennek, nagyon sok időt töltünk együtt, hiszen olyan közel lakunk egymáshoz, hogy teraszomról látom a házukat!

– kezdte a 33 éves sztárzenész.

Lesz testvére Doncsinak

A zenész most úgy tűnik, kiegyensúlyozott életet él. Kedvese, Barnai Judit Judie is mindenben támogatja őt, gyakran vigyáznak együtt a sztár gyermekére. Felmerült hát a kérdés, hogy mit szólna még egy babához.

Már tervezik, hogy bővüljön a család Fotó: Máté Krisztián

– A kisfiam és Judie is nagyon jól kijönnek, tök jó a kapcsolat közöttük. Amikor nálam van Doncsi, sokszor én vagyok mellékvágányon, úgy elvannak egymással. A volt feleségem is persze partner ebben. Az is szóba került már, hogy egyszer lesz Doncsinak testvére. Hiszen egy nő életében a leggyönyörűbb dolog, ha babát hordhat a szíve alatt. Mivel Judittal tervezem az életem, így mindenképpen szeretnénk, hogy egyszer bővüljön a család, de egyelőre nincs napirenden – mondta mosolyogva Curtis, akit arról is faggattunk, hogy vajon a házasság gondolata is felmerült már-e köztük.

Egyikünk sem igazán hisz a papírban, nem ettől tesszük függővé a dolgokat. Jól élünk, boldogok vagyunk egymással, ennyi nekünk éppen elég most

– fűzte hozzá szerelmesen a rapper.

Domcsi kikéri magának: "Apa, én már nem vagyok baba!" Fotó: Bors

Fia mentette meg

Széki Attila Curtis élete sokáig rossz irányba haladt. Szenvedélyei sokszor lettek úrrá rajta, így nem csoda, hogy a botrányéhes közönség számára a sztár kapcsán ezek a hírek szóltak a leghangosabban. Ráadásul testvére rendőrségi ügyeivel is összeboronálták a nevét, ám Curtis természetesen szentül kitart családtagja ártatlansága mellett. Amióta azonban a rapper 3 éve már egy másik szerepben éli életét, az apaság örömei elé nézett, úgy tűnik, végérvényesen jó útra tért, jó irányt vett az élete.

Teljesen felforgatott mindent, az, hogy apa lettem. Leszállt az égből egy kis angyalka, aki azért jött, hogy megmentsen

– mesélte a zenész meghatódva, hangsúlyozva azt is, hogy fia érzései a legfontosabbak a világon neki, bármit is tesz innentől, a lényeg, hogy meg ne sérüljön benne, mindent ez alá szeretne rendelni.