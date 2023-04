"Nem beszélnek egymással" - kitálalt az ismerős G.w.M-ről és exéről

Varga Márk, azaz G.w.M és Nagy Melanie története 2021 decemberében vett óriási fordulatot, mikor a rapper úgy döntött, elhagyja gyermekei édesanyját Kulcsár Edináért. Ezt követően kezdetét vette a nyilvános háború a két fél között, ment a folyamatos adok-kapok az interneten, sőt még a bíróságot is megjárták gyermekeik miatt. Néhány hónapig aztán csend volt, majd a viharfelhők ismét elkezdtek gyülekezni a fejük felett. G.w.M az esküvője napján kezdte el mocskolni gyermekei édesanyját, amiből egy óriási botrány kerekedett, hiszen azt állította Melanie-ról, hogy hazudott az anyagi helyzetéről, a tanulmányairól és a kapcsolatáról is...

Valóban békét kötött egymással Nagy Melanie és G.w.M? (Fotó: Bors)

Joggal gondolhatta bárki, hogy innen már nincs visszaút, s az egykori szerelmespárból ősellenség vált, de az ismerősük elmondása szerint ez korántsem így van. Bár barátok sosem lesznek, a gyermekeik miatt félretették a sérelmeiket.

- Barátok sosem lesznek már, de legalább már nem mocskolják egymást a nyilvánosság előtt. A legutóbbi balhéjuk ugyanis odáig fajult, hogy már perrel fenyegették egymást, de az utolsó pillanatban sikerült megegyezniük. Most mindketten tartják magukat a megbeszéltekhez, azaz nem nyilatkoznak a másikról, nem ócsárolják egymást, élik a saját életüket - mondta a Ripost-nak az ismerős, aki azt is hozzátette: tudomása szerint nem kommunikál egymással a rapper és Melanie.

Tudtommal nem beszélnek egymással, maximum csak a gyerekek miatt váltanak pár szót. Abban viszont mindketten egyetértenek, hogy az a legfontosabb, hogy a kislány és a kisfiú is békében nőjön fel

- fogalmazott az informátor, s úgy tűnik, igaza lehet. Valóban eláshatták a csatabárdot a felek, a közösségi oldaluk is erről tanúskodik. G.w.M idejét most leköti a zenélés, na meg persze kislányát is a kezében tarthatja hamarosan. Mindeközben Melanie-nak a karrierje szárnyal, szépségszalont nyit és a saját műsora is heteken belül debütálhat.