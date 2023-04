Mi történt? Curtis megverte Marics Petit – fotó

Bár Curtis rapper karrierje látványosan felfele ível, nem tagadja meg focista valóját. Életének központi szerepét most az éneklés és a koncertek foglalják el, attól még az újpesti vér nem válik vízzé. A lilák nagyon büszkék arra, hogy egy olyan híres embert vallhatnak a csapat arcának, mint Széki Attila, a rapper pedig azóta is töretlen örömmel veszi fel az újpesti mezt. Arról is többször beszámolt, hogy korábbi csapatára, a kecskemétiekre is szívesen gondol vissza, és élete egyik legmeghatározóbb napja az volt, amikor a Fradit megelőzve bejutottak az NB1-be.

Curtis élete a foci. Fotó: Bors

Ugyanakkor Marics Petit sem kell félteni, ha rúgni kell a bőrt. Kevesen tudják, de a fiatal énekes hosszú évekig profi sportolónak készült, mivel azonban könnyen kimegy a bokája, elengedte élsportolói álmait. Ugyanakkor mind a mai napig szívesen pályára áll. A két énekes egy barátságos meccs keretei között csapott össze, amelyről Curtis számolt be. A rapper elmondta, hogy kiegyenlített küzdelem jellemezte végig a játékot, és mindkét csapat nagyon nagyot küzdött. Végül csak büntetőkkel tudták megverni Marics Peti bombaerős csapatát, melynek tagjai mind nagyon fiatalok és nagyon ügyesek. A fiatalok alaposan kifárasztották a rapper csapatát, ugyanis Curtis úgy fogalmazott, hogy bár két hét múlva visszavágót játszanak, addig össze kell magukat drótozniuk. Marics Petiéknek tehát megvan az esélyük arra, hogy alaposan elverjék az Újpest sztárfocistájának csapatát.

Óriási csatában, büntetőkkel vertük meg Marics Peti bombaerős brigádját. Nagyon ügyesek, tehetségesek és nagyon fiatalok. Visszavágó két hét múlva, addig összedrótozzuk magunkat

– írta meg Curtis a közösségi oldalán. A rajongók örömmel nézték a sok legendát egy képen, és lelkesen gratuláltak a csapat eredményéhez.