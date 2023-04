Meghan Markle csalódott, Harry herceg sokkal szegényebb, mint remélte

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Harry herceg egy cseppet sem döntött jól, amikor Meghan Markle kezét kérte meg: épp, hogy lenyugodott az egykor igen komoly botrányokba belekeveredő királyi sarj, a házasság azonban láthatóan újabb és újabb botrányokba sodorja. Ráadásul sokak szerint az is egyértelmű, hogy Harry és Meghan házassága romokban hever, Meghan miatt pedig folyamatosan áll a bál a brit királyi palotában még úgy is, hogy nem is abban az országban élnek.

Meghan azt hitte, Harry sokkalta gazdagabb Fotó: AFP

Nos, ilyen előzmények után talán már nem is tűnik olyan sokkolónak a királyi család egyik szakértőjének kijelentése, aki gyakorlatilag hozományvadászként állítja be a volt színésznőt. Tom Quinn új könyvében (Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family) ugyanis arról ír: Meghan Markle-t valósággal sokkolta, amikor rájött, hogy Harry herceg "csupán" milliomos, és nem milliádos.

Meghan vagyona színésznőként nagyjából 2 millió dollárt, azaz olyan 1,6 millió fontot tett ki, jelenleg pedig 60 millió dollárra rúghat a közös vagyon, ami cseppet sem tekinthető kevésnek, sőt! Sajnos azonban a pár életvitele rengeteget felemészt, bevételük azonban csak a hírnevükből van. Az pedig nem tart örökké. A médiahadjáratuknak pedig egyszer véget kell érnie, hiszen nem játszhatják végtelenségig az áldozat szerepét – teszi hozzá Quinn, aki úgy véli, Harry a királyi családban is mindig másodhegedűs volt Vilmos mellett (nem véletlenül lett Tartalék az önéletrajzi könyvének címe sem), és ezt a szerepet játssza Meghan mellett is, aki pedig a hírnevet (és a pénzt) hajszolja. A királyi család szakértője – aki könyvéhez számtalan, a család közvetlen környezetében mozgó emberrel készített interjút – úgy véli egyébként: csak idő kérdése, hogy Meghan Markle találjon egy igazi milliárdost, és otthagyja Harry herceget.