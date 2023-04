Keresztes Ildikó eddig soha nem hallott hobbijáról mesélt

Egy dalpremieren volt lehetősége a Borsnak az elfoglalt művészt, Keresztes Ildikót is szóra bírni, hiszen Ildi folyton úton van, vagy dolgozik. A Ferenc pápa újbóli érkezése alkalmából készült balladának, a Magyar fohász 2023-bemutatójának kapcsán gyűltünk össze, ahol amellett, hogy a dalt is meghallgattuk, az énekesnő több, eddig nem ismert titkába is beavatta az olvasókat.

Fotó: Máté Krisztián

A név kötelez: van egy hobbim, kereszteket gyűjtök! Van, aki röviditalos poharakat gyűjt, én kereszteket!

– nevetett az énekesnő, és elárulta, hogy rengeteg különféle keresztje van már a világ minden tájáról. Azonban nincs egy kedvence, mindegyikhez érzelmi alapon kötődik Keresztes Ildió.

– Nagyon sok van, nagyon sok helyen jártam a világban, és mindenhonnan hoztam vagy egy rózsafűzért, vagy egy valamilyen fajta keresztet. Legyen az stilizált, vagy egyértelmű (a Krisztusi kereszt) formájút – mesélt a rekedt hangú énekesnő, és elmondta azt is, hogy ugyan rengeteg helyen járt, a pápa lakhelye, a Vatikán még egy nagy vágya lenne.

– Még soha nem voltam Rómban, és a Vatikánba is nagyon szeretnék eljutni, ez egy bakancslistást történet nálam.

Nem szeretnénk úgy meghalni, hogy nem jutottam el oda

– újságolta Ildikó, aki a eddig soha nem engedett bepillantást abba, hogy ilyen mélyen hisz. Ildikó egyébként amikor csak teheti, jár templomba, és az egyik kedvence egy erdélyi, Marosvásárhely főterén található katolikus épület, ahol egyébként őt magát is keresztelték.

A kis Jázminnak a művésznő lett a keresztanyákája (Fotó: Keresztes Ildikó)

Az énekesnő lelkesen mesélt arról, hogy nemrégiben ő maga is keresztanyuka lett.

Keresztanya is lettem, igen!

– lelkesedett vidáman a művésznő, hiszen a kis Jázmin baba, aki nem csupán az unokahúga, hanem immáron már a keresztlánya is.