Mi jöhet még? Harry herceg egy kocsmában szájkaratézott, ki is tiltották

Harry herceg múltjából egyre több kínos részlet lát nyilvánosságot. Ebben természetesen maga Harry herceg is tevékenyen közrejátszik, ugyanis újonnan megjelent könyvében, a Tartalékban sok olyan fiatalkori botlásáról és botrányáról mesélt, amelyekről eddig csak az érintettek tudhattak.

Harry herceg sokat szerepel műsorokban Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

A herceg arról is sokat mesélt, hogy komoly drogproblémái voltak, és mint azt már megírtuk, könnyen lehet, hogy emiatt ki is utasítják az Egyesült Államokból. Most egy újabb régi történet látott napvilágot, amelyről Harry már minden bizonnyal azt gondolta, hogy jó ideje feledésbe merült.

III. Károly király otthonától nem messze volt egy kocsma, ahová olykor Vilmos herceg is ellátogatott, Harry herceg azonban gyakori vendégük volt. A helyet egy francia férfi üzemeltette, és mivel a kis herceg gyakori vendége volt, igen jó viszonyt ápolt vele. Még kamasz volt Harry, amikor a barátaival részegen betértek a kocsmába. Károly és Vilmos éppen akkor távol voltak, így a fiatalabbik fiú nyugodtan átadhatta magát a féktelen ivászatnak.

A kocsmáros azonban azt állította, hogy Harry akkor már olyannyira részeg volt, hogy nem kívánt neki több alkoholt adni. A herceg akkor nagyon dühös lett, és ordítozni kezdett a hely tulajdonosával. Szitokszavakat mondott, amelyeket eleinte a kocsmáros jól fogadott: mintha baráti szurkálódás lenne, csak mosolygott rajta, mivel azonban Harry nem hagyta abba, lassacskán a szívére vette.

Ahogyan velem ordítozott, láttam, hogy elfordította a fejét, hogy cinkosan a barátaira vigyorogjon, mintha nagyon büszke lenne magára.

Úgy tűnt, hogy élvezi, hogy a figyelem középpontjába került. Biztos vagyok benne, hogy nagyon viccesnek tartotta a helyzetet, engem azonban bosszantott, hogy mindenki rajtam nevetett, és éreztem, hogy meg akar alázni. Arrébb kellett mennem, hogy ne vágjak a fejéhez semmi csúnyaságot – magyarázta a francia kocsmáros, aki azt is hozzátette, hogy ezután ki kellett mennie egy kicsit, hogy megnyugodjon, ugyanis annyira felzaklatta a herceg. Mikor visszatért, már Harry már eltűnt a barátaival, de ezt követően, biztos, ami biztos, ki is tiltotta a helyről. A kocsmáros visszaemlékezése szerint a herceget eleinte egy nagyon aranyos és kedélyes fiúnak ismerte meg, később azonban arrogáns és sértő lett.