"Gyónni nem merek" – Galambos Lajos megdöbbentő dolgokat mondott

A Dáridó atyját, Galambos Lajost tavaly év végén találták bűnösnek gáz-, víz- és áramlopás ügyében, ami miatt három és fél év letöltendő szabadságvesztés büntetést szabott ki rá a bíróság. A trombitás mindent megpróbált, hogy elkerülje a tényleges börtönbüntetést, egy rejtélyes betegségre hivatkozva kérelmet fogalmazott meg, amellyel ügyvédjével azt szerette volna elérni, ha az egészségi állapotát figyelembe véve elengedik a bevonulást.

Galambos Lajos őszintén mesélt a kálváriájáról Fotó: Máté Krisztián

Ám ez a terve dugába dőlt. Csütörtökön ugyanis kiderült, hogy a másodfok ugyanis semmilyen jelentős indokot nem talált arra, hogy a Lajcsi ne kerüljön a rács mögé.

"Az, hogy a másodfok ugyanúgy döntött, mint az első fok, mindenképp meglepő. Már csak azért is, mert most sem vizsgált meg engem senki, úgy hoztak döntést és ítéletet, hogy személyesen nem is találkoztak velem a döntéshozók. Törvénysértő volt a bizonyítás, alapvető jogaim sérültek annak ellenére, hogy van jogerős ítélet. Ez az eljárás tisztességtelen. És ezt nemcsak én állítom, hanem a beadványban az ügyvédem is. Hogy mikor kell bevonulnom a börtönbe, teljesen mindegy, mert hét éve ennek az ügynek a börtönében élek"

– nyilatkozta Lajos dühösen a Blikknek az ítélethirdetés után.

A szebb napokat is megélt trombitás erről még mit sem tudott, amikor múlt héten Karlo Tomatoni Pizzaszínházának vendége volt, és már a forgatás elején közölte, hogy nem ismeri a tabutéma fogalmát.

Őszintén beszélt arról, hogy még nem tart ott, hogy nevetni tudjon a vele történteken, valamint azt is elárulta, hogy a fellépésein rendszeresen kérik tőle a Kell egy kis áramszünet című dalt, amitől valósággal megőrül a közönség, ő pedig természetesen eljátssza, ha ezt kérik tőle.

"Időnként elmegyek templomba, gyónni nem merek" – kezdte vallomását a trombitás.

Ha érdekel, miket mondott még Lajcsi, miközben a kemencében sült a magyaros pizza, nézd meg az alábbi videót!