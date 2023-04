Friss hírek jöttek Polgár Árpádról: az orvosok szkeptikusak voltak, hogy életben marad-e

Embert próbáló időszakon vannak túl Polgárék, akik rendszeresen beszámolnak életük fontosabb momentumairól a Polgarnet nevű YouTube-csatornájukon. Ott mesélték el először, hogy a jómódú üzletember elcsúszott a floridai házuk medencéjénél, és súlyos sérülésekkel kórházba is szállították.

Így festett Árpi közvetlenül a balesete után Fotó: YouTube

Kómában volt egy hétig

Nem sok jót jósoltak neki az orvosok, mi több, Tünde, a gyönyörű volt luxusfeleség sem számított már semmi jóra, de Árpi kitartásának és a gyors ellátásnak köszönhetően viszonylag hamar felépült. A balesetnek már egy hónapja, egy ország aggódott értük. Árpi most újabb videóban mesélte el, hogy hogyan szedte össze magát, hiszen a történtekhez képest nagyon jól fest.

Nem lettem egy cserép virág! Újra itt vagyok!

– Február 26-án volt egy csúnya balesetem, a medencéből ahogy kiszálltam, elcsúsztam és olyan erővel ütöttem be a fejem, hogy az agyam előre jött, és bevérzett... az orvosok szkeptikusak voltak, hogy életben maradok, valaha felépülök-e. Csak 10 százaléka az embereknek, akik korlátozás nélkül tudják élni tovább az életüket. Egyelőre még nekem is vannak kisebb nagyobb problémáim, de úgy néz ki, hogy ki tudok lábalni ebből az egészből. Ehhez azt gondolom, hogy sokat számít, hogy akarom! – kezdte legújabb filmjében Árpi, aki hisz benne, hogy már szituációkra is érvényes az, ha az ember nagyon szeretne valamit, akkor sikerülhet.

Soha ne adjátok föl!

– Azt hiszem, hogy amikor nem voltam magamnál is tudtam, hogy fel akarok épülni. Még az ilyen reménytelen helyzetből is fel lehet állni, mint amiből most én felálltam. Újra a fejemre koppintott a sors, hogy nem az anyagiak számítanak, hanem az élet, az élete szeretete, a család a fontosak – szólt Árpád a követőkhöz, és azt is elárulta, hogy úgy hiszi, nem a szerencse dolga, hogy megúszta a balesetét, hanem mert van még dolga a világban, és mindez motiválja őt, hogy tovább menjen az úton.