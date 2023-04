Ezt gondolja a TV2 sztárja Horányi Juli és Rúzsa Magdi botrányáról

Óriási port kavart hétfőn Horányi Juli háborgó hangvételű videója, amelyben azt sérelmezte, hogy az ő két hónappal ezelőtt megjelent klipje és Rúzsa Magdi friss videója között kísérteties a hasonlóság.

- Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy véletlen lenne az, hogy Magyarországon, ebben a pici zeneiparban két hónap különbséggel két tök ugyanolyan klip készüljön ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan snittekkel, a bőrkesztyűvel, az autóval, a lángokkal. Én nem a Magdit okolom, lehet, hogy ő nem is tudott erről, viszont biztos vagyok benne, hogy azok, akik "kitalálták" a klipjét, ismerték a Sebzettent - fogalmazott Juli az Instagramon, amivel szép kis lavinát indított el.

Magdi mérgesen reagált

Bár hangsúlyozta, hogy nem Magdit okolja, a hármasikreket nevelő énekesnő mégis meglehetősen indulatosan reagált. Ami érthető, hiszen mégis csak az ő klipjéről van szó.

- Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben három dolog azonos. A tiédben is van autó, meg visszapillantó (kb. 4 milliárd klipben van), no meg van benne láng (teljesen más megközelítésből) és sajnálatos módon valóban ugyanaz a ház

- írta az Instagramon, hozzátéve, hogy azt sem tudta, hogy Horányinak két hónapja kijött egy dala.

Horányit ennél is jobban elszomorította az, hogy Rúzsa Magdi magára vette, amiket mondott, hiszen ő kezdetektől fogva a gyártó céget tette felelőssé. A botrány mindenesetre jót tett neki, már a számokat illetően, a videóklipre ugyanis rengetegen lettek kíváncsiak, már 330 ezres megtekintésnél jár.

Sebestyén Katja sejtelmesen fogalmazott

A napok óta tartó botrányt a művészvilág képviselői sem hagyták szó nélkül. Sebestyén Katja, akit a Sztárban sztár leszek! első szériájában ismert és szeretett meg az ország, meglehetősen rejtélyesen fogalmazott a Borsnak, miután a Facebookon közzétett egy közvéleménykutatást a témával kapcsolatban.

"Szerintetek is Horányi Juli klipjét koppintották a Rúzsa Magdi klip készítői?"

Tette fel a nagy kérdést az énekesnő a Facebookon. Bár a kommentelők véleménye igencsak eltérő, Katja szerint meglepő lenne, ha pusztán véletlen hasonlóságról lenne szó.

- Eszem ágában sincs egyik énekesnőt sem megbántani, nem is nekem kell állást foglalnom az ügyben. Az is lehet persze, hogy mindezt véletlen, no de ennyi hasonlóság mégis hogy lehet véletlen? - morfondírozott Katja a Bors megkeresésére, hozzátéve, hogy ő Magdi reakcióját is maximálisan megérti, és biztos benne, hogy nem az énekesnők hibáztak.