Emelték a tétet Kordáék! Ötven állomásos turnéra indulnak májusban

Több mint 50 állomásos turnéra indul májusban Korda György és Balázs Klári, melynek első koncertje május 4-én lesz a Budapest Parkban, ahová a tervek szerint a sztárpár repülést utánozva érkezik majd meg.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Mindezt azon a mai sajtótájékoztatón jelentették be, ahol a Korda házaspár mellett megjelent Schoblocher Barbara, a Sztárban Sztár idei évadának ezüstérmese, a Blahalousiana zenekar énekesnője, Csordás Tibi, az egykori Fiesta frontembere, Csonka András színész-énekes, a Puskás-Dallos házaspár, DJ Dominique és a Budapest Airport kommunikációs képviselője is.

A Korda házaspár sztárvendégekkel kiegészülve zenél majd két órán keresztül a színpadon. A sajtótájékoztató keretében elhangzott: Gyuri bácsiék világhírűek lettek a póker kommentátor szerepükben is.

– egyszer egy festő megkérdezte tőlem, hogy tudok-e römizni. Megvertem, 56 ezer forintot nyertem tőle, azóta nem játszom pénzben – anekdotázott vidáman Korda György.

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy Korda György és Balázs Klári TikTokozni kezdett, úgyhogy az eseményen a sztárok megtanulhattak egy rövidebb koreográfiát is. Az eseményen egy 12 fős tánckar mutatta be, hogyan lejtik a lépéseket a jól ismert Reptér című slágerre: pilóta- és légiutaskísérő ruhákban perdültek táncra parketten.