Szomorú hírt jelentett be Török Ádám fia hétfőn a Facebookon: Meghalt Török Ádám Máté Péter-díjas magyar fuvolista, énekes és dalszövegíró, a Mini együttes alapítója és frontembere. A család lapunknak megerősítette a szomorú hírt.

Fotó: Facebook

Török Ádám 1948. január 12-én született Budapesten. Gyerekkorában kezdett el fuvolázni, majd elvégezte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola dzsessz-tanszakának előkészítőjét. 1965-ben, a gimnáziumi évei alatt kezdett el zenélni zenekarban. Pár évvel később, 1968-ban, a Dogs együttes énekes lett, majd ugyanebben az évben megalapította a progresszív rockot, blues-rockot és jazz-rockot játszó Mini együttest. Pályafutásáról ITT olvashatsz részletesebben.

Különleges hirdetésre bukkantunk az ingatlan.com ingatlanos portálon. Mint írják: Eladó Török Ádám egykori, I. kerületi lakása, ahol a leírás szerint 60 évig élt és alkotott.

„Ebben az I. kerületi, Szabó Ilonka utcai lakásban lakott 60 évig Török Ádám, 2013-ban adta el, és – elmondása szerint is – a legtöbb nagy slágerét ebben a lakásban írta. A lakást, és a környéket is még később is, szinte egészen haláláig emlegette, nagyon szerette.

A lakást jelenlegi tulajdonosa árulja, szeretettel berendezett és gondozott ingatlan.”

– olvasható a bemutatóban. A lakásról és anank elhelyezkedéséről a következők olvashatók:

„Az I. kerület méltán nevezhető kiemelt, elegáns, és bátran mondhatjuk, hogy legkeresettebb utcájában, a Szabó Ilonka utcában, a Vár közvetlen vonzáskörzetében, 1913-ban épült, kiváló állapotú polgári társasházban, hangulatos, kiváló elosztású lakás, sajátos tulajdonságokkal és további lehetőségekkel (...)

A lakás tájolása DNy fekvésű, nagy ablakainak köszönhetően napos, világos terek jellemzik . Az ingatlan kimondottan csöndes, egy belső hangulatos kertre néz, illetve a lakás alatt és a lakás felett is iroda tartózkodik, ami azt jelenti, hogy csak munkanapokon, munkaidőben tartózkodnak említett lakásokban. A hálószobából – a levelek lehullta után – kilátás nyílik a Hármashatár hegyre.”

Az összkomfortos, 2 szobás, 57 négyzetméteres ingatlant 118 millió forintért hirdetik.

Íme az ingatlanról készült videó: