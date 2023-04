Dobó Ági megdöbbentő nyilatkozata: „nem lesz többé kisbabám”

Dobó Ágival számtalan dolog történt, mióta 2010-ben megnyerte a Miss World Hungaryt. Bár egy csúnya baleset miatt akkor nem tudott részt venni a Miss World fordulóján, sok magyar gondol rá jó szívvel, hogy ha el tudott volna utazni a világeseményre, bizonyosan győzhetett volna. A csodálatos szépségű Dobó Ági azóta híres média személyiség lett: számtalan műsorban felbukkant már, köztük a Love Bistróban, a Mokknak pedig a műsorvezetője lett. Karrierje mellett pedig családi élete is szépen ível felfelé.

Dobó Ági gyönyörűbb, mint valaha. Fotó: Dobó Ági - Facebook

A karrier is fontos Dobó Ági számára, azonban mindig hangsúlyozza, hogy ő elsősorban édesanya, s legnagyobb célja az életben, hogy jól, szeretetben nevelje fel gyermekeit. Korábban már kimondta a boldogító igent, első fiuk, Benedikt pedig 2013-ban született, majd második kisfiuk, Nataniel 2016-ban látta meg a napvilágot.

Ismeretes, hogy a jövőre elsős, leendő kisiskolásoknak most kellett beiratkozni az oktatási intézményekbe, és mivel a kis Nataniel is most érte el az iskoláskorúságot, így a szülők megtették a nagy lépést. Ez azonban szokatlanul meglepte Dobó Ágit. Egészen hozzászoktak ugyanis már ahhoz a felálláshoz, hogy Benedikt a nagyfiú, aki természetesen iskolába jár, van azonban egy kicsi fiúcska is, aki még annyira baba, hogy nem jár iskolába. Az idő rohamos múlásával azonban most a szépséges műsorvezetőnek is szembe kell néznie: a kisfiú egyre cseperedik, és már iskolás.

-...úgy néz ki, hogy családunk legkisebb tagja sem ússza meg, és szeptemberben iskolakezdő lesz! Ma beirattuk Ninit is az általános iskolába. Hihetetlen, de valamiért jóval erőteljesebben sokkol most ez, mint Beni idején. Talán akkor egyértelmű volt, hogy Ő a nagy, aki sulis lesz, és van a pici, aki meg pici...

De ezután nem marad itthon több "pici" fiú, és ez úgy csavarja a szívemet, könnyek között tudatosítva bennem, hogy jobb, ha felkészülök, mert hamarosan nem lesz többé "kisbabám". Két iskolás fiú anyukája leszek"

-írta Dobó Ági. A rajongók és a barátok megpróbálták vigasztalni. A kis Nataniel keresztanyja rámutatott, hogy az ő gyereke is rohamosan nő, és ez így természetes, egy rajongó pedig azt javasolta, hogy legyen egy harmadik gyerek is.