Milliókkal sétált haza Szulák Andrea a TV2 stúdiójából

Szulák Andrea korábban volt már a Szerencsekerék műsorvezetője, most pedig kipróbálhatta magát játékosként is. A TV2 népszerű vetélkedőjében legutóbb az énekesnő volt a sztárvendég és első pillanattól uralta a játékot - számolt be a Ripost a nem mindennapi adásról.

Szulák Andrea el se hitte, hogy majd 3 millióval távozhat Fotó: Tv2

Közel hárommillióval távozott

A portál beszámolója szerint már akkor nagyon boldog volt a színésznő, amikor a második kör győzteseként egy szuper konyhai eszközt nyert. Majd elérkezett az utolsó forduló, ahol többször éppen csak elkerülte a csődöt, a cserét és a felezést. De Szulák Andrea végig megúszta és olyannyira jól taktikázott, hogy ő indulhatott a fődíj játékban. Alaphangon, ha megfejti az utolsó feladványt, 1 millió 985 ezer forintot vihetett volna haza, mert annyit gyűjtött össze addig a játék során. A végjáték feladványa első ránézésre kisebb pánikot keltett az énekesnőben, de amikor megkapta a magán- és mássalhangzókat, kiült az arcára, hogy tudja a megfejtést. De annyira izgult, hogy először egy betűvel megtoldotta a megoldást, ami miatt nem fogadták el. Kasza Tibi ekkor már üvöltött és arra biztatta, ne adja fel. Végül, még a húsz másodperces határidő előtt sikerült kimondania a sztárjátékosnak a milliós választ.

Ajándék 1 millió

Szulák Andreával már akkor madarat lehetett volna fogatni, hogy tényleg övé lehet az addig összeforgatott 1 millió 985 ezres nyeremény. Így amikor Kasza Tibi figyelmeztette, hogy még van egy boríték, nem értette a helyzetet. Pedig abban újabb 1 millió forint lapult. Így végül közel három millióval távozott a stúdióból. Ezt akár ajándéknak is tekinthette a művésznő, aki múlt héten ünnepelte a születésnapját. A Játékszín Menopauza előadásának végén hatalmas tortával és gyönyörű virágcsokorral lepték meg.