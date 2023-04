Bódi Sylvi vadító, leopárdmintás szettben készül a hullámokon lovagolni

A magyar modell már egy ideje Indonéziában utazgatva élvezi az életet, melyről rendszeresen be is számol az Instargram-oldalán.

A magyar bombázó ezúttal leopárdmintás szettben készül meglovagolni a hullámokat

Az élménybeszámolókhoz megosztott fotókon pedig Bódi Sylvit a legtöbbször szexi bikiniben vagy épp szörfözés közben láthatjuk. Követői rendszerint meg is hálálják a vagány fotókat, hiszen nem győzik dicsérni a modellt, aki most egy újabb vadító képpel jelentkezett be: ezúttal leopárdmintás fürdőruhában készül meghódítani a hullámokat.

