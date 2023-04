Gyászolnak az ABBA-rajongók: nagyszerű zenész hunyt el

Megrendültek a hír hallatán az ABBA rajongói, és az együttes tagjai is: hetvenéves korában, rövid betegséget követően elhunyt egykori gitárosuk, Lasse Wellander – jelentette be a család. A zenésszel a rák végzett. Noha Wellander nem volt a csapat tagja hivatalosan, a hetvenes- és nyolcvanas években végig turnézott velük, mint a háttérzenekar tagja, emellett az ABBA kilenc nagylemezéből hét albumon gitározott – így a 2021-es Voyage címűn is.

Rest in peace, Lasse Wellander 🕊️ pic.twitter.com/9ZPFhFBCOU — ABBA Access | Fan Page (@ABBAaccess) April 9, 2023

"Nagyszerű zenész voltál, és oly szerény, mint kevesen, de ami ennél is fontosabb, csodás férj, testvér és nagyszülő" – olvasható a család közleményében, melyből az is kiderül: a zenészt álmában érte a halál.

Nyugodjék békében!