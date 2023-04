A női lét fontosságáról vallottak a Sztárban Sztár döntősei

Véget az ország legnagyobb házibulija. Ennek apropóján a női döntősök meséltek arról, hogy mit gondoltak a kialakult helyzetről.

Pozitív érzéseim vannak. Amikor elkezdtem a versenyt, nem gondoltam, hogy eljuthatok a fináléig, de örülök neki és annak is, hogy ennyien vagyunk csajok: ez rendhagyó és különleges

– kezdte Petra a hot! magazinnak.

Petra Azahriahként elvarázsolta a közönséget Fotó: TV2

„Sokszor egy nőnek többet kell bizonyítania, mint egy férfinak”

A színésznőnek a sok munka mellett hiányoztak már a kikapcsolódásra fordítható percek.

– A műsor ideje alatt megszűnt az a pici idő, amit magamra szánhattam. Egyszerűen nem jutott időm eleget tenni a női szükségleteimnek sem. Szeretném visszatölteni magamat, a magánéletben is megélni a nőiességemet, találkozni a barátaimmal, a családommal. Elmenni fodrászhoz, kozmetikushoz, egy jó masszázsra, és persze utazást is tervezek. Nagyon hiányzott már a kikapcsolódás, a természet, a jóga, a szabadidő.

Petra azt is elárulta, mi a véleménye a női többségű döntőről.

– Miért ne lehetnének a nők többségben, ha az kiérdemelt? A saját munkámban azt tapasztalom, hogy egy nőnek többet kell bizonyítania, mint egy férfinak. Sajnos ez az igazság, és akkor még csak a szakmáról beszéltem, de ott van a magánélet is. A nőknek számos olyan feladatuk van, amiket természetesnek gondolunk, pedig emberpróbálóak: gyereknevelés, háztartásvezetés. Az én legnagyobb példaképem az anyukám. Tőle láttam mindig azt a fajta önzetlen odaadást, amit én is szeretnék továbbvinni: mindent megtett, hogy jó anya, jó feleség legyen, és még karriert is épített, tényleg amit lehetett, megadott nekünk – mesélte a színésznő.

„A szüleim a döntőben a nézőtérről figyelnek”

Petrához hasonlóan Barbarának is nagy tervei vannak a műsor után.

– A befejezés után „csendtáborba” szeretnék menni. Már kinéztem a közelünkben lévő erdőben egy dombot; várom, hogy legyen egy olyan nap, amikor kikapcsolom a telefonomat, kimegyek a mezőre, és lefestem a domboldalt – árulta el Barbi.

Barbi Michael Jacksonként felszántotta a színpadot Fotó: Szabolcs László

A Blahalouisiana énekesnőjét rengetegen támogatták az adások során, és persze a döntőben is így lesz.

– Szerencsére a környezetem végig támogatott. Látták, hogy nekem ehhez mennyi kedvem van, és biztattak. Minden hétvégén drukkoltak, a szüleim pedig a döntőben a nézőtérről figyelnek, ami nagyon nagy boldogság számomra – tette hozzá a versenyző.

Barbinak is nyilvánvalóan fontosak a női energiák, szerinte fantasztikus dolgokra képesek a nőtársai.