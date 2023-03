Szerelmével üldözi egy rajongója Zámbó Krisztiánt: "Kezd bizarr lenni!"

Egyedi, de mindenképpen hatásos módszerrel hívta fel magára a figyelmet egy bizonyos Vanda, aki Zámbó Krisztián szívének elnyerésén dolgozik lelkesen. Az énekes nem érti, miért kapja ezeket az egyébként jámbor, szerelmes, de kissé érthetetlen üzeneteket a hölgytől, melyeket furcsának talált, ezért úgy döntött: megosztja közösségi oldalain, hogy minden követője lássa. A dolog etikusságát illetően erősen megkérdőjelezhető: Krisztián joggal fotózta-e ki a fotója, és neve eltakarása nélkül a hozzászólást?

Fotó: Instagram

Csalódást okozott

A kissé tényleg túlzó "vallomás" Krisztiánnál már kiütötte a biztosítékot, habár a bejegyzést először csak pár sírva nevető fejjel reagálta le. Azonban a hősies "önjelölt jogászok", azaz az énekes lelkes követői ezt nem nézték jó szemmel, és nem osztoztak Jimmy fiának jókedvében. Volt, aki csalódását is kifejezte.

Ez nem volt szép tőled, hogy ki is tetted a nagy nyilvánosság elé!

– Van képe is, lehet a gyereke ki tudja! A neve is látszik! Ezzel megaláztad, mert rajta nevet mindenki, ő pedig érted rajong! Inkább örülnél, hogy valaki ennyire szeret, kedvel, még ha plátói módon is! Nem gondoltam, hogy ilyen vagy, ez most csalódás számomra! – írta egy véleményező Krisztiánnak címezve üzenetét. Többen osztották negatív véleményét, sőt, etikusságát is megkérdőjelezték.

– Az a baj, nem tudod, milyen törést okozol egy ilyen kis ártatlan lélekben. Rosszat nem írt, csak rajong érted. Te mint híresség most jól megalázod és mások kinevetik és rákeresnek majd a képeire és ott fogják bántani. Okos húzás volt... – mondta hangjában egyértelmű szarkazmussal valaki.

Zsuzska és Krisztián afféle csiki-csuki kapcsolatban élik életüket Fotó: Móricz István

"Kezd bizarr lenni"

Ezt már az énekes se hagyta szó nélkül, igyekezett megvédeni magát.

Már bocs, de semmi rosszat nem tettem és non-stop ír ilyeneket az oldalamra és kezd bizarr lenni! Ő irkál a hivatalos oldalamra ahol mindenki látja, akkor miről is beszélsz?

– válaszolta Krisztián most már kevésbé felhőtlen hangnemben, hiszen valóban, ha egy nyilvános fórum alá kommentál valaki, az bárki számára látható. Ezt felelősségteljesen mérlegelni kell, mielőtt hozzászólunk egy témában...